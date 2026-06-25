Бензин в Нижегородской области подорожал более чем на два рубля за неделю Экономика

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо. При этом их уровень по‑прежнему остается ниже среднероссийского, свидетельствуют данные Росстата.

В целом по стране с 15 по 22 июня зафиксирован рост цен в 78 регионах. В среднем цена на топливо выросла на 2,09 рубля — с 69,11 рубля до 71,2 рубля за литр.

Лидерами по темпам роста стали Дагестан (+16,5%) и Чечня (+15,2%).

В Нижегородской области средняя стоимость топлива за неделю выросла на 3,35%, или на 2,28 рубля. Если на 15 июня бензин в среднем стоил 68,04 рубля за литр, то к 22 июня цена увеличилась до 70,32 рубля.

Меньше всего подрос в цене АИ‑98 и выше — с 93,72 до 94,27 рубля (на 0,55 рубля), а сильнее всего подорожало дизтопливо — с 76,18 до 79,13 рубля, что на 2,95 рубля больше. АИ‑92 подорожал с 64,46 до 66,44 рубля за литр, рост составил 1,98 рубля. АИ‑95 — с 69,63 до 72,21 рубля (больше на 2,58 рубля).

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что регион обеспечен достаточным объемом бензина и дизельного топлива и призвал жителей заправляться только при реальной необходимости.