Еще один участок изымают в Новинках под строительство дублера Гагарина Экономика

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области издало распоряжение об изъятии земельного участка для государственных нужд. Документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о земле, необходимой для строительства четвертой очереди автомобильной дороги «Дублер проспекта Гагарина». Основанием стало ходатайство ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Изъятию подлежит участок площадью 500 квадратных метров в поселке Новинки, в садовом товариществе «Химик» (участок №7). Земля относится к категории сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «садоводство».

В распоряжении указано, что изъятие пройдет в установленном законом порядке, собственнику выплатят возмещение.

Напомним, проект дублера проспекта Гагарина реализуется по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года. Общая протяженность магистрали превысит 12,3 километра. Срок строительства рассчитан на 4,5 года, объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей. Концессия заключена на 30 лет и 9 месяцев.

Дорога включает вторую, третью и четвертую очереди. Сейчас основные работы ведутся на второй и третьей очередях. Движение по третьей очереди планируют открыть до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года.

К реализации четвертой очереди с мостом через Оку приступят после привлечения федерального софинансирования.

В начале июня сообщалось об изъятии еще трех участков в Новинках для строительства дороги.