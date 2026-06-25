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Нижегородцам рассказали, какие продукты подешевели больше всего

25 июня 2026 15:47 Экономика
Нижегородцам рассказали, какие продукты подешевели больше всего

Фото: Александр Воложанин

Стоимость базового набора продуктов в крупных торговых сетях региона заметно снизилась. В начале года цены на овощи били рекорды: огурцы и помидоры стоили до 300−500 рублей за килограмм. Сейчас они подешевели почти в два раза, пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на аналитиков АКОРТ.

Продукты в сетях подешевели на 11,3% относительно мая прошлого года.

Лидерами низких цен стали картофель (-48,4%), свекла (-46,5%), белокочанная капуста (-40,6%), репчатый лук (-38,7%) и рис (-31,1%).

Также подешевели свинина (-23,4%), сливочное масло (-20%), морковь (-19,9%) и яблоки (-8,4%).

Нижегородстат фиксирует схожую динамику с начала года. Огурцы подешевели до 131 рубля вместо 172, помидоры — до 186 вместо 193. На 90 рублей упало сливочное масло — килограмм обойдется в 880 рублей вместо январских 970.

Курица потеряла 11 рублей (188 руб. за кг), свинина — 14 рублей (312 руб.). Творог подешевел на 13 рублей (371 руб. за кг), сыр — на 48 рублей (808 руб.). Рис и греча опустились до 97 и 65 рублей.

Некоторые овощи с начала года немного подорожали, но все равно выигрывают у прошлогодних показателей. Картофель поднялся с 32 до 49 рублей, однако год назад в это время стоил все 100. Капуста выросла с 27 до 36 рублей, но в прошлом июне ее продавали за 57. Морковь прибавила 14 рублей (41 руб.), свекла и лук — по 6 рублей (37 и 43 руб.), что значительно дешевле 65 рублей летом 2025-го.

Что касается реальных ценников, в супермаркете популярной сети картофель продавали по 44 рубля, хотя рядом лежали клубни нового урожая по 79. Лук нашелся за 48 рублей, свекла — за 27. Огурцы предлагались по 120 рублей за кг, помидоры — по 200. Минимальная морковь стоила 56 рублей, капуста — 50. Упаковка гречи в 900 граммов обошлась в 60 рублей, килограмм риса — в 100, десяток яиц — от 83 до 110 рублей. Яблоки можно купить за 110, апельсины по акции — за 90.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина выросла на 3,35% за неделю в Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие Продукты Цены
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