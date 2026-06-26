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Экономика

От спекуляций к балансу: как меняется подход молодых россиян к инвестициям

26 июня 2026 14:18 Экономика
От спекуляций к балансу: как меняется подход молодых россиян к инвестициям

Молодёжь в России всё увереннее осваивает фондовый рынок, причём за последние три года инвестиционная стратегия этой возрастной группы заметно поменялась — от рискованных экспериментов к сбалансированным и долгосрочным решениям.

Как отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, молодые инвесторы приходят на биржу с осознанной финансовой стратегией. Они формируют устойчивую базу из облигаций и фондов денежного рынка, вкладывают пятую часть портфеля в более рисковые, но активно растущие акции и управляют своим портфелем с помощью ИИ-сервиса.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, средний объём портфеля молодого инвестора до 30 лет в середине 2026 года составил порядка 279 тысяч рублей. Его структура отражает взвешенный подход: 46% средств размещено в облигации, 30% — в паи фондов, 18% — в акции, 6% — в денежные средства и драгоценные металлы. О стремлении обеспечить ликвидность говорит популярность фонда денежного рынка LQDT — на него приходится около 22% вложений этой возрастной группы.

Доля подключивших сервис инвестиционного консультирования на базе искусственного интеллекта в ВТБ Мои Инвестиции превысила 7% от общего числа клиентов, и в группе до 30 лет она продолжает расти. Среди молодых пользователей ИИ‑консультанта 52% выбирают стратегию «Вечный портфель», которая ориентирована на устойчивость и минимум ручного управления.

Схожие тенденции видны и у других брокеров. В «Финаме» молодёжь в 2025 году отдавала предпочтение акциям «голубых фишек» (в топ‑5 — бумаги Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа). В «Т‑Инвестициях» доля самых молодых инвесторов (18−19 лет) за год выросла вдвое и достигла 3,7%, в «Сбере» также отмечают рост интереса молодёжи к инвестициям в целом и защитным инструментам в частности.

Эксперты считают, что в ближайшие 5−10 лет именно инвесторы до 30 станут одной из главных движущих сил российского фондового рынка. Модель этой аудитории — сочетание консервативности, технологичности и долгосрочного мышления — уже влияет на развитие инвестиционных сервисов: брокеры активнее внедряют автоматизацию, упрощают интерфейсы и усиливают образовательный компонент.

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Теги:
ВТБ
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