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Застройщик оценил проект ЖК на Гребном канале в 16 млрд рублей

25 июня 2026 14:42 Экономика
Застройщик оценил проект ЖК на Гребном канале в 16 млрд рублей

Фото: минград Нижегородской области

Проект жилого комплекса «Левел Волга» на Гребном канале застройщик оценил в 16 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье».

Его реализацией будет заниматься ООО «Специализированный застройщик «Левел Волга», входящее в московскую девелоперскую группу Level Group. Соглашение о КРТ было заключено в июле 2025 года. Здесь намерены построить около 47 тысяч кв. метров жилья, создать современную благоустроенную набережную с выходом к центру города, а также общественные пространства, социальную и спортивную инфраструктуру, гостиницу, школу и детсад.

Первая очередь включает дом из четырех корпусов переменной этажности на 370 квартир. Ближе к воде появятся секции высотой 6−7 этажей, далее — дома до 9 и 11 этажей. Корпуса получили названия «Башня у воды», «Каскад», «Парус» и «Горизонт». Под комплексом разместят паркинг на 248 машино-мест. Недавно региональный минград одобрил его архитектурно-градостроительный облик.

Как сообщил руководитель проекта Сергей Балабошин, ввести первые дома в эксплуатацию планируется в декабре 2028 года, а передать ключи — во втором квартале 2029-го. Полностью завершить строительство, включая социальные объекты, рассчитывают к концу 2030 года.

На территории создадут образовательный кластер на 500 мест с разделением потоков — он объединит школу и детский сад. Проект уже согласован с департаментом образования. Передать его городу застройщик должен в декабре 2030 года. Также предусмотрены стадион и открытые спортивные площадки.

Ранее минград также согласовал внешний облик первого дома в рамках другого проекта КРТ на Гребном канале, который реализует девелопер GloraX.

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Теги:
Гребной канал КРТ Строительство
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