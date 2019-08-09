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Общество

Почти 1,5 тысячи домов и квартир в Нижегородской области были отключены от энергоснабжения за долги

14 августа 2019 13:39  [27] Общество

В июле 2019 года ПАО "ТНС энерго НН" было вынуждено ограничить энергоснабжение 1 460 частных жилых домов и квартир в Нижегородской области, владельцы которых имеют задолженность за потребленный ресурс, превышающую 2-кратный норматив потребления. Как сообщили в пресс-службе компании, частных жилых домов 498, квартир – 962.

По данным на 1 августа 2019 года в Нижегородской области введено ограничение электропотребления в 24 310 домохозяйствах (из них 12 881 - частных домов, 11 429 - квартир), владельцы которых не оплатили имеющуюся задолженность перед ПАО "ТНС энерго НН".

Согласно действующему российскому законодательству, процедура ограничения может быть инициирована в случае, если сумма задолженности за потребленный энергоресурс превышает 2-кратный норматив потребления.

Об ограничении энергоснабжения должника достаточно проинформировать однократно любым способом, разрешенным на законодательном уровне: уведомлением в квитанции, смс-сообщением, по телефону, через СМИ и др.

В течение 20 дней после получения уведомления потребитель должен погасить указанную сумму долга и представить подтверждающие документы в ПАО "ТНС энерго НН": либо в Центр обслуживания клиентов (ЦОК) компании, либо через сервис обратной связи или "Личный кабинет" на сайте nn.tns-e.ru.

Если нет возможности погасить весь долг сразу, в Центре обслуживания клиентов можно оформить рассрочку платежа.

По данным на 9 августа, с начала 2019 года 1317 клиентов "ТНС энерго НН" оформили рассрочку суммы долга и избежали отключения электроэнергии.

В случае отключения от энергоснабжения жилого помещения потребитель, согласно действующему российскому законодательству, обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

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