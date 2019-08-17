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Политика

"Важно, чтобы новый руководитель ценил городскую идентичность Нижнего Новгорода", - Анна Давыдова

19 августа 2019 12:10  [84] Политика

Фото: из соцсети Facebook

Кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова прокомментировала назначение Григория Меламеда руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 19 августа 2019 года.

"Процедура подбора кандидатов в рамках программы "Команда Правительства" на этот пост очень достойно себя показала, Григорию Меламеду пришлось конкурировать с такими профессионалами, как и.о. руководителя этого ведомства Игорь Петров.

Что я, как представитель градозащитного сообщества, жду от него сейчас? Сфера, в которой Меламеду предстоит работать очень непростая, конфликтная. К тем решениям, которые принимались в управлении несколько лет назад, есть вопросы. Рассчитываю, что они будут тщательно проанализированы и при необходимости – пересмотрены.

Важно, чтобы новый руководитель ценил городскую идентичность Нижнего Новгорода, бережно относился к ней. Опыт у него есть: столько объектов исторической застройки, как в Самаре, где он работал ранее, я, пожалуй, не видела нигде. Отмечу, что самарские коллеги отзывались о Григории Меламеде как о человеке, хорошо разбирающемся в юридических аспектах сохранения ОКН.

И, безусловно, я рассчитываю на продолжение сложившегося при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине конструктивного взаимодействия градозащитников и власти. Сейчас все спорные вопросы решаются с привлечением неравнодушных сторон всех уровней. Надеюсь, это сохранится", - выразила надежду она.

Что касается громких конфликтов последних месяцев, то в апреле этого года управление госохранкультуры под руководством экс-руководителя Игоря Петрова проверяло законность ремонтных работ выявленного ОКН на ул. Грузинской, 31 (дом Анны Ассоновой). Отметим, что на данный момент работы приостановлены, но конкретных решений не принято. Ранее градозащитники обратили внимание власти, что было совершено преступление, предусмотренное статьей 243 УК РФ – уничтожение выявленного объекта культурного наследия.

Также неоднозначна ситуация с игорным домом Троицкого ("шахматный дом"), который является объектом культурного наследия регионального значения. Владелец дома Ваган Багдасарян в июле заявил представителям регионального управления госохранкультуры, что на обломках здания он построит шахматный клуб. По всей видимости, новый руководитель управления Григорий Меламед будет принимать итоговые решения, в том числе и по этим двум спорным объектам в городе.

Еще одна важнейшая тема - редевелопмент ул. Ильинской, который власти планируют начать в следующем году. При этом, до 800-летия Нижнего Новгорода остается всего два года.

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