Общежитие радиотехнического колледжа освятили в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
В сообщении говорится, что чин освящения совершил благочинный Нагорного округа иерей Иоанн Сорокин.
На богослужении присутствовали представители администрации и сотрудники общежития.
В беседе с отцом Иоанном они выразили заинтересованность в организации в течение учебного года встреч со священником студентов колледжа.
В подарок общежитию батюшка передал икону святого благоверного князя Александра Невского..
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