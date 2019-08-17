Общежитие радиотехнического колледжа освятили в Нижнем Новгороде Общество

Общежитие радиотехнического колледжа освятили в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что чин освящения совершил благочинный Нагорного округа иерей Иоанн Сорокин.

На богослужении присутствовали представители администрации и сотрудники общежития.

В беседе с отцом Иоанном они выразили заинтересованность в организации в течение учебного года встреч со священником студентов колледжа.

В подарок общежитию батюшка передал икону святого благоверного князя Александра Невского..