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Общество

Общежитие радиотехнического колледжа освятили в Нижнем Новгороде

24 августа 2019 11:47  [269] Общество

Общежитие радиотехнического колледжа освятили в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что чин освящения совершил благочинный Нагорного округа иерей Иоанн Сорокин.

На богослужении присутствовали представители администрации и сотрудники общежития.

В беседе с отцом Иоанном они выразили заинтересованность в организации в течение учебного года встреч со священником студентов колледжа.

В подарок общежитию батюшка передал икону святого благоверного князя Александра Невского..

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