Выступления духового оркестра перед универмагом "Сормовские Зори" проходят по субботам Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью "Сормовские Зори"

Духовой оркестр вновь выступает перед универмагом "Сормовские Зори". Как сообщили в отделе по связям с общественностью универмага, они исполняют разные композиции каждую субботу.



Оркестр уже стал одним из символов не только "Сормовских Зорей", но и всего Сормовского района, отметили в универмаге. В разное время года оркестр выглядит по-разному – соответственно погоде и сезону. Осенью горожан возле универмага встречают элегантные джентльмены в пальто, зимой – "Деды Морозы", весной - гусары в ярких красных мундирах.

В универмаге также добавили, что послушать живую музыку приходят люди разных поколений. Репертуар оркестра постоянно пополняется как современными композициями, так и хитами прошлых лет.

В конце августа музыканты переоделись в рубашки с летними брюками на подтяжках.

"Много приятных воспоминаний связано с универмагом "Сормовские Зори". Необычные мероприятия и яркие образы, примерять которые нам очень интересно. В новом образе со шляпами канотье, с бабочками и подтяжками мы и зазвучали по-новому, а публика это чувствует, да и от самого образа галантных французов она в восторге. Аудитория в универмаге вообще особенная, очень благодарная. Нам, как артистам, радостно, что нас так поддерживают: и песнями, и танцами, и аплодисментами", - поделился впечатлениями руководитель коллектива Сергей Романов.