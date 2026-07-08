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Культура и отдых

Минкульт предложил повысить лимит Пушкинской карты до 7000 рублей

08 июля 2026 12:26 Культура и отдых
Минкульт предложил повысить лимит Пушкинской карты до 7000 рублей

Фото: Александр Воложанин

Министерство культуры России предложило увеличить номинал Пушкинской карты с 5 000 до 7 000 рублей. Проект соответствующего постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ также предполагает расширение возможностей программы. В частности, владельцам Пушкинской карты планируется разрешить оплачивать посещение государственных цирков. При этом на покупку билетов в цирки можно будет направить не более двух тысяч рублей от общего годового лимита. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября.

Напомним, программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. С 1 января 2022 года ее ежегодный номинал составляет 5 000 рублей. Деньги можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и других учреждений культуры. Оформить карту могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно.

Ранее мы сообщали о том, что музей-заповедник «Болдино» расширил программы для молодежи по «Пушкинской карте».

Напомним, программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина.

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Теги:
Молодежь Пушкинская карта Цирк
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