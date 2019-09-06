Нижний сегодня: главные события дня Общество

Обрушению Чкаловской лестницы присвоен статус чрезвычайной ситуации

Лестница частично обрушилась 8 сентября, то есть на объекте обрушилась облицовка и лестницу перегородили. Сегодня эксперты приступили к установлению причин произошедшего. По мнению представителя городской администрации, на обрушение могли повлиять как возраст конструкции, так и, например, грунтовые воды.

Подведены итоги довыборов в Нижегородской области

8 сентября 2019 года в регионе прошли выборы депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20, который включает в себя территорию Кстовского района, а также выборы в Городскую думу Нижнего Новгорода. Голосование состоялось в избирательных округах №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов.

Победившие на выборах в Нижегородской области кандидаты рассказали о ходе избирательной кампании

Медиаменеджер, советник губернатора Нижегородской области Руслан Станчев, директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень, председатель Молодежного парламента при ЗС НО Татьяна Скоробогатова, директор центра стратегического развития Евгений Костин и директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования", член общественной палаты Нижегородской области Павел Пашинин поделились информацией об избирательной кампании.

Нижегородская администрация разместила аукцион на лизинг 56 автобусов

Планируется закупить 56 новых низкопольных автобусов в МП "Нижегородпассажиравтотранс". Начальная (максимальная) цена контракта: 835 млн рублей. Таким образом, закупочная цена одного автобуса обойдется в сумму почти 15 млн рублей.

Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде

ДТП произошло с автомобилями Volkswagen, где пострадали двое мужчин-пассажиров, и Subaru, водитель которого также госпитализирован. Автомобили получили значительные механические повреждения.



Нижегородские школьники собрали 670 тысяч рублей в рамках акции "Дети вместо цветов"

Обычно 1 сентября школьники несет в школу букеты цветов. Участники акции "Дети вместо цветов" дарят своему классному руководителю один букет – от всего класса, а деньги, которые предназначались для покупки остальных букетов, жертвуют в помощь тяжелобольным детям. Нижегородские дети, присоединившиеся к акции, собрали 670 тысяч рублей.

Флигель исторической усадьбы снесли в Нижнем Новгороде

Речь идет о флигеле городской усадьбы П.Н. Соколовой второй половины XIX века. Несмотря на отсутствие у флигеля статуса памятника архитектуры, его снос мог быть осуществлен только по согласованию с госохранкультуры, однако ведомство такого разрешения не давало.

Художникам предоставят легальное место на Большой Покровской для продажи картин

Покровский вернисаж официально закрепится на том месте, где сейчас находится. Это произойдет до конца 2019 года.

Экологическую карту создадут в Нижнем Новгороде

Предполагается, что на интерактивной карте в виде геолокационных данных будут отображаться места стихийных свалок, а также сброса тех или иных отходов. Кроме того, на карте отметят пункты переработки отходов. Эти данные будут постоянно обновляться.

Черные "гейзеры" с запахом сточных вод обнаружены на Волге около Балахны

В районе садоводческого товарищества "Картонщик" примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько "гейзеров" черного цвета с запахом сточных вод. Специалисты департамента Росприроднадзора по ПФО взяли пробы этих вод на анализ и проводят расследование причин их появления.

УК из Нижегородской области незаконно увеличила плату в квитанциях инвалидам

Управляющая организация в р.п. Мухтолово индексировала размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома чаще 1 раза в год и в размере, превышающем официальный уровень инфляции. Проживающие в доме инвалиды пожаловались на это в прокуратуру.

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске

ДТП произошло с пассажирским автобусом ПАЗ и автомобилем ВАЗ, в котором находились молодые люди 1993-2003 годов рождения. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры ВАЗа, а также пять пассажиров ПАЗа, среди которых двое детей.