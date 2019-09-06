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Общество

Нижегородские школьники собрали 670 тысяч рублей в рамках акции "Дети вместо цветов"

09 сентября 2019 14:55  [128] Общество

Нижегородские школьники собрали 670 тысяч рублей в рамках акции "Дети вместо цветов". Об этом сообщает Фонд "НОНЦ".

По традиции в День знаний, 1 сентября, каждый школьник несет в школу букет цветов. Идея благотворительной акции "Дети вместо цветов" такова: 1 сентября школьники и их родители вместо 20–30 букетов дарят своему классному руководителю один букет – от всего класса. А те деньги, которые предназначались для покупки остальных букетов, жертвуют в помощь тяжелобольным детям.

По данным на 9 сентября 2019 года в нижегородской области в акции приняли участие 135 классов из 67 нижегородских школ. Школы собрали 670 тысяч рублей и деньги продолжают поступать.

Собранные средства будут направлены на покупку лекарства одиннадцатилетнему Павлу Лобанову и пятилетнему Егору Ужакину, которые сейчас лечатся в отделении гематологии Нижегородской областной детской клинической больнице.

У Павла обострение аутоиммунной нейтропении, у Егора острый лимфобластный лейкоз.

Жизнь обоих мальчиков находится в опасности и поэтому им нужны дорогостоящие препараты на сумму 792 тысяч рублей. Эту стоимость не покрывают средства ОМС. Поэтому врачи и родители вынуждены были обратиться за помощью в фонд "НОНЦ".

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