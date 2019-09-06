УК из Нижегородской области незаконно увеличила плату в квитанциях инвалидам Общество

УК из Нижегородской области незаконно увеличила плату в квитанциях инвалидам. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 сентября 2019 года, по иску прокуратуры Ардатовского района управляющая организация ООО "Мухтоловское ЖКХ" обязана произвести перерасчет по коллективному обращению двух многоквартирных домов в р.п. Мухтолово.

Установлено, что в нарушение требований законодательства управляющей компанией индексировался размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома чаще 1 раза в год и в размере, превышающем официальный уровень инфляции.

В связи с этим, в суд направлено исковое заявление в защиту прав 27 инвалидов, являющихся собственниками жилых помещений в данных многоквартирных домах.

Суд обязал управляющую компанию произвести перерасчет платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Сумма перерасчета составила от 1,5 до 9,5 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Ардатовского района на контроль.