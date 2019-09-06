Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2019 11:30  [38] ЛУКОЙЛ помог приобрести 1,5 тысячи светоотражающих брелоков для первоклассников Кстова
09 сентября 2019 11:22  [52] Нижегородцы пожаловались в соцсетях на плохую дорогу в Ленинском районе
09 сентября 2019 10:58  [66] Сотрудники МЧС получили госнаграды за ликвидацию взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске
09 сентября 2019 10:38  [78] УК из Нижегородской области незаконно увеличила плату в квитанциях инвалидам
09 сентября 2019 10:14  [100] Прокуроры предотвратили возможный срыв отопительного сезона в Перевозе
09 сентября 2019 09:44  [126] Более 6 тысяч человек скачали приложение "Safe train" для повышения безопасности детей на РЖД
09 сентября 2019 09:21  [98] "ТНС энерго НН" напоминает: не забудьте заплатить за электроэнергию до 10 сентября
08 сентября 2019 19:02  [312] Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перегородили из-за обрушения облицовки фасада
08 сентября 2019 15:14  [248] School Fest-2019 пройдет в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде
08 сентября 2019 12:22  [341] Почти 40 видов работ в 20 многоквартирных домах Павловского района выполнены в 2019 году по программе капремонта
Общество

УК из Нижегородской области незаконно увеличила плату в квитанциях инвалидам

09 сентября 2019 10:38  [78] Общество

УК из Нижегородской области незаконно увеличила плату в квитанциях инвалидам. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 сентября 2019 года, по иску прокуратуры Ардатовского района управляющая организация ООО "Мухтоловское ЖКХ" обязана произвести перерасчет по коллективному обращению двух многоквартирных домов в р.п. Мухтолово.

Установлено, что в нарушение требований законодательства управляющей компанией индексировался размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома чаще 1 раза в год и в размере, превышающем официальный уровень инфляции.

В связи с этим, в суд направлено исковое заявление в защиту прав 27 инвалидов, являющихся собственниками жилых помещений в данных многоквартирных домах.

Суд обязал управляющую компанию произвести перерасчет платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Сумма перерасчета составила от 1,5 до 9,5 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Ардатовского района на контроль.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph