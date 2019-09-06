Нормативный акт, регулирующий концессионные соглашения, разработают в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нормативный акт, регулирующий концессионные соглашения, разработают в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, такую информацию озвучил председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Сегодня, 10 сентября, состоялось внеочередное заседание комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам. Депутаты обсудили основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Сейчас для депутатов главные цели – определение условий и основных подходов к формированию проекта областного бюджета, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

"Бюджетная и налоговая политика правительства Нижегородской области на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность политики предыдущего планового периода. Она будет ориентирована, в первую очередь, на реализацию основных задач, поставленных президентом РФ, и Стратегией развития Нижегородской области до 2035 года", - пояснили в пресс-службе.

Бюджетная политика, в частности, будет направлена на обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного и областного бюджетов области, повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов, реализацию принципов открытости и прозрачности управления государственными финансами.

В среднесрочной перспективе будут сохранены следующие приоритеты бюджетных расходов:

обеспечение сохранения целевых показателей заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с майскими указами президента РФ;

поддержка семей, имеющих детей;

реализация мер социальной поддержки населения;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа;

софинансирование социально-значимых расходов органов МСУ Нижегородской области;

реализация государственных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики Нижегородской области, в том числе программ занятости населения, поддержки приоритетных отраслей экономики, сельскохозяйственного производства, а также малого бизнеса;

реализация мер по обеспечению доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан, школьников, студентов;

реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности;

реализация жилищных программ, действующих в Нижегородской области;

формирование комфортной городской среды.

В целях повышения эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений планируется продолжить практику распределения межбюджетных трансфертов на 2020-2022 годы с учетом модельных расходов муниципальных образований Нижегородской области. Они представляют собой расчетный объем расходов, максимально учитывающих специфику муниципальных образований и оценивающих объем средств, необходимых для полноценного исполнения собственных полномочий.

Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным бюджетам будет осуществляться через предоставление дотаций. При распределении дотации на сбалансированность бюджетов будут учитываться результаты онлайн-голосования граждан за общественно значимые проекты, реализуемые на территориях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

"Комитет рекомендовал разработать и принять нормативный правовой акт правительства Нижегородской области, регулирующий вопросы заключения органами местного самоуправления концессионных соглашений. Сегодня эта тема очень актуальна, инструмент концессии становится "модным". Вместе с тем, сейчас не установлены ограничения по объему таких обязательств. Но по сути это скрытая форма муниципального долга. Весь муниципальный долг мы учитываем и контролируем, поэтому данную форму также необходимо ввести в рамки законодательства", - пояснил Александр Шаронов.

Профильный комитет поддержал основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ будет утвержден на заседании регионального правительства в срок до 15 сентября.

СПРАВКА:

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов (как правило) недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Концессионное соглашение – форма государственно-частного партнерства, вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях.