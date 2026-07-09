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Мудров обратился к «Лукойлу» из-за дефицита бензина в Заволжье

09 июля 2026 14:37 Экономика
Мудров обратился к «Лукойлу» из-за дефицита бензина в Заволжье

Фото: Александр Воложанин

Глава Городецкого округа Александр Мудров направил обращение в компанию «Лукойл» из-за ситуации с топливом в Заволжье. Об этом сообщили в администрации округа.

По данным на 9 июля, на большинстве автозаправочных станций округа бензин либо отсутствует для физических лиц, либо отпускается с серьезными ограничениями.

В своем обращении Александр Мудров отметил, что наблюдается существенная диспропорция в поставках бензина на автозаправочные станции Городца и Заволжья, что вызвало большое количество обращений от жителей.

Глава округа попросил «Лукойл» выровнять объемы поставок топлива между двумя городами и сообщить администрации о принятых мерах.

Ранее сообщалось, что за неделю стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 1,53 рубля за литр.

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Теги:
Бензин Городецкий район Топливо и энергетика
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