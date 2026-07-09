Мудров обратился к «Лукойлу» из-за дефицита бензина в Заволжье

Фото:
Глава Городецкого округа Александр Мудров направил обращение в компанию «Лукойл» из-за ситуации с топливом в Заволжье. Об этом сообщили в администрации округа.
По данным на 9 июля, на большинстве автозаправочных станций округа бензин либо отсутствует для физических лиц, либо отпускается с серьезными ограничениями.
В своем обращении Александр Мудров отметил, что наблюдается существенная диспропорция в поставках бензина на автозаправочные станции Городца и Заволжья, что вызвало большое количество обращений от жителей.
Глава округа попросил «Лукойл» выровнять объемы поставок топлива между двумя городами и сообщить администрации о принятых мерах.
Ранее сообщалось, что за неделю стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 1,53 рубля за литр.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+