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Нижегородская область вошла в число лидеров ПФО по доступности кредитов

09 июля 2026 16:48 Экономика
Нижегородская область вошла в число лидеров ПФО по доступности кредитов

Нижегородская область оказалась среди лидеров Приволжского федерального округа по доступности розничных кредитов. Как пишет ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, регион демонстрирует один из самых низких уровней отказов по заявкам среди субъектов ПФО.

В июне 2026 года доля отказов по всем видам розничных кредитов в России составила 77,8%. Речь идет о потребительских и POS-кредитах, кредитных картах, автокредитах и ипотеке.

После четырех месяцев непрерывного снижения показатель вырос на 2,7 процентного пункта. В мае 2026 года он находился на уровне 75,1%. При этом по сравнению с июнем прошлого года общероссийская доля отказов практически не изменилась.

В Приволжском федеральном округе наиболее лояльную кредитную политику банки проводят в Мордовии, Нижегородской и Кировской областях. Чаще всего с отказами сталкиваются жители Оренбургской области, Башкирии и Саратовской области.

В Нижегородской области доля отказов в июне 2026 года составила 74,0% против 73,8% годом ранее. Рост оказался минимальным — всего 0,2 процентного пункта. По этому показателю регион выглядит стабильнее многих соседей по округу.

Для сравнения, в Саратовской области доля отказов снизилась с 78,5% до 77,7% (-0,8 п.п.), в Удмуртии — с 75,0% до 74,6% (-0,4 п.п.), в Пермском крае показатель практически не изменился и составил 77,2% (+0,1 п.п.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что после четырех месяцев снижения в июне доля отказов по заявкам на розничные кредиты заметно выросла. По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики, в том числе из-за серьезных ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, банки продолжают придерживаться сдержанного подхода к рискам.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области сократился до 209,94 млрд рублей.

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Теги:
Кредиты ПФО экономика
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