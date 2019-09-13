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Культура и отдых

Банк "Открытие" подводит итоги сезона отпусков: россияне устремились в Турцию и не разлюбили Грузию

13 сентября 2019 09:21  [83] Культура и отдых

Эксперты банка "Открытия" подвели финансовые итоги сезона летних отпусков своих клиентов. По сравнению с 2018 годом у российских туристов резко возросла популярность Турции и существенно упала популярность Кипра. При этом россияне почти не снизили траты на отпуск в Грузии, несмотря на введение с 8 июля 2019 года запрета на прямые перелеты из России в эту страну.

По данным банка "Открытие", самыми популярными зарубежными направлениями отдыха у российских туристов по сумме транзакций стали Италия, Турция и Испания. В прошлом году в топ-3 входили Италия, Испания и Великобритания.

Турция стала абсолютным лидером по росту транзакций и поднялась на второе место по сравнению с седьмым в 2018 году в списке самых популярных стран у российских туристов. Объем транзакций клиентов банка "Открытие" в этой стране вырос более чем в два раза. Наиболее существенное падение показал Кипр – на 43%.

Серьезное влияние на объем транзакций клиентов в отпусках могло оказать введение Россией запрета на прямые перелеты в Грузию, популярную у российских туристов с 8 июля 2019 года. Однако если число клиентов банка, посетивших Грузию за месяц после запрета сократилось почти на 30% по сравнению с месяцем до введения запрета, то сумма транзакций в этой стране упала крайне незначительно — всего на 3%. Это означает, что после введения запрета вырос средний чек российского туриста в Грузии.

При этом в заочной "битве" между курортами Краснодарского края и Турции клиенты банка "Открытие" отдали пальму первенства отечественным курортам. В Краснодарском крае побывало летом 2019 года побывало вдвое больше туристов, чем в Турции, и они потратили почти втрое больше денег.

Зато Турция уверенно возглавляет список стран-лидеров по транзакциям туристов-клиентов банка по картам "МИР", опередив Киргизию и Беларусь.

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