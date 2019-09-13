Ксения Ануфриева: "Фестиваль текстов об искусстве, прежде всего, начинается с книжной ярмарки" Культура и отдых

Куратор музыкальных программ "Арсенала" Ксения Ануфриева рассказала в проекте "Герои Волги" о программе фестиваля текстов об искусстве "Вазари".

- Фестиваль "Вазари" вот уже буквально на носу. Это ежегодное и очень приятное книжное событие. Давайте поговорим о предстоящих мероприятиях, чтобы каждый мог найти для себя что-то интересное. Фестиваль проходит в шестой раз. О чем там речь?

- Это фестиваль текстов об искусстве. И да, действительно, он, прежде всего, начинается с книжной ярмарки. Но у больших затрат на покупку самых замечательных книг об искусстве, которые мы привозим, есть очень хорошая компенсация. Потому что бесплатный вход действует не только на саму ярмарку, чего, допустим, нет больших книжных форумах в Москве, но и на все события фестиваля. А их огромное количество за три дня. Каждый для себя может найти массу интересного, можно даже прийти туда всей семьей, есть даже детская программа. Постоянно проходят квизы, мастер-классы, чтения вместе с детьми.

- В этом году ведь даже есть отдельная детская ярмарка, так ведь?

- Мы всегда стараемся привезти довольно много книг для детей в одно место. Это очень-очень удобно. Но надо сказать, что наша ярмарка еще и уникальна тем, что здесь много интересных презентаций книг от издателей и авторов. В этом году вообще пройдет наша первая музыкальная презентация. Ее проведет хор "Нижний Новгород", знакомый нам всем замечательный коллектив. И связано это с книжной новинкой – издание шестого тома собраний сочинений Альфреда Гарриевича Шнитке. Это будет очень интересно. Хор будет выступать прямо на ярмарке среди книг, среди стеллажей. И, конечно, ожидается полный концерт вечером. Это будет полностью акапельная программа. И, если погода будет хорошей, то, может быть, получится спеть даже во дворе. Хор выступит у нас впервые.

- Давайте обсудим музыкальную программу. Чего еще ждать?

- Каждый год у фестиваля есть своя новая тема. И в этом году она такая - "Тексты художников". Мы очень широко трактуем это понятие, и это могут быть не только слова, но и визуальное произведение искусства. Что уж говорить о нотном тексте, в котором нет ни одного слова, но при этом это, конечно же, текст. Каждый из трех дней фестиваля имеет свое название. Первый – архивный: это самый детективный день, потому что в архивах обнаруживаются действительно потрясающие вещи. Будут интересные гости: например, Андрей Сарабьянов – один из ведущих искусствоведов нашей страны. Архив – это очень личная, частная история. Второй день – "Речь художника". Здесь будут диалоги с художниками. И мне, конечно, очень приятно напомнить, что будет презентация книги Алисы Савицкой и Артема Филатова о нижегородском стрит-арте. И будет музыкальная вещь – диалог двух художников. Это небольшой фрагмент переписки, который композитор Милий Балакирев вел с очень известным критиком Стасовым. Мы берем фрагмент, где происходит живой диалог молодых ребят. Это будет в форме читке с комментарием. Мы готовим здесь еще мультимедийные сюрпризы. Также во второй день будет концерт Владимира Мартынова. Он тоже представит музыкальную переписку с прибалтийским композитором. Они писали друг другу письма нотами, музыкой. И третий день – текстообработка. У нас будет семинар "Слова и аккорды". Здесь, благодаря британским коллегам, мы встретимся с нашими русскими просветителями.

- О какой именно музыке идет речь?

- О самой разной. То есть вот Ляля Кандаурова, которая будет лектором в последний день, расскажет о словах и музыке в оратории Генделя. А критик Алексей Мунипов будет говорить о современной академической музыке: что это такое, и с чем едят. Здесь еще будет уникальная вещь: те, кто интересуются английским языком, могут прийти на мастер-класс по музыкальному переводу. О том, как правильно переводить музыкальные термины, расскажет доктор искусствоведения Левон Акопян. И, конечно, будет еще лекция о британской рок-музыке. Так что музыка представлена самая разная.

- Я знаю, что, когда мы говорим о программе фестиваля "Вазари", есть пугливое ощущение, что это немного сложно. Тема может показаться зрителям трудной. Требуется ли знать, кто такой Шнитке и обладать определенным багажом знаний, чтобы получить удовольствие от мероприятий?

- Конечно же, мы все объясняем. Я сама буду обо всем рассказывать. Как раз и надо приходить, чтобы узнать о многом. Было бы хотя бы небольшое желание. Мы знаем, что нижегородцы – классные и очень интересующиеся искусством люди. Приглашаем каждого на наш фестиваль!