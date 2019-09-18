"Надо решать вопрос со второй сменой в школах", - Станислав Прокопович Политика

Депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович прокомментировал намерение частного инвестора вложить средства в строительство крупнейшего образовательного центра в Нижегородской области.

"Я за инвестирование в город. Во главу угла нужно ставить интересы детей. Абсолютно очевидно, что надо решать вопрос со второй сменой в школах. Очень часто дети почти ночью возвращаются домой, это плохо. А здесь, при строительстве образовательного центра ГК "Просвещение", мы получаем 4,5 тысячи мест и новую школу, которая очень нужна Нижнему Новгороду", - отметил Станислав Прокопович.

Крупнейший образовательный центр для школьников планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс рассчитан на 4,55 тысяч мест и будет состоять из трёх учебных корпусов (в Нижнем Новгороде и на Бору), а также центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой. Один из таких учебных корпусов построят в мкрн "Юг".

Уникальность центра заключается в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5-7 классов; вторая – старших школьников, с 8 по 11 класс. На второй ступени деятельность будет сфокусирована на предпрофильной подготовке.

Автором концепции выступает группа компаний "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона.