"Ростелеком" и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России Бизнес

ПАО "Ростелеком" и Госкорпорация Ростех создали Архитектурный совет по реализации трехстороннего соглашения, подписанного 10 июля 2019 года с правительством РФ. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Соглашение заключено для развития в России высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" и включает разработку соответствующей дорожной карты, проект которой будет направлен в правительство РФ в конце декабря 2019 года. До конца сентября 2019 года разработчики представят 35 предварительных целевых ориентиров дорожной карты.

Сопредседателями Архитектурного совета стали директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. В состав совета помимо представителей Ростеха и "Ростелекома" вошли также представители их дочерних компаний: НПК "Криптонит", концерна "Созвездие", концерна "Автоматика", "Национального центра информатизации", "Новых цифровых решений" и "Т2 Мобайл" (Tele2).

В составе совета созданы восемь рабочих групп для проработки ключевых направлений дорожной карты в соответствии с распределением полномочий между Ростехом и "Ростелекомом", утвержденном в трехстороннем соглашении. В частности, представители Ростеха возглавят рабочие группы "Развитие отечественных технологий и оборудования для внедрения", "Обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках", "Формирование рынка и стимулирование спроса на отечественные решения", "Средства обеспечения информационной безопасности сетей связи пятого поколения".

Представители "Ростелекома" будут руководить рабочими группами "Формирование рынка и стимулирование спроса на сервисы и услуги" и "Развертывание инфраструктуры внедрения мобильных сетей связи пятого поколения". У рабочих групп по направлению "Радиочастотное обеспечение внедрения мобильных сетей связи пятого поколения" и "Формирование технических требований к оборудованию и оценка требуемого объема потребления", за которые Ростех и "Ростелеком" отвечают совместно, будут сопредседатели от обеих сторон.

"Перед Ростехом стоит задача представить стратегический план создания отечественных технологий 5G. Мы разработали дорожную карту в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", сформировали конкретные и осязаемые цели технологического развития. Но для выполнения этой цели принципиально важно не только аккумулировать ресурсы отечественных вендоров, как Ростеха, так и частных компаний, но и сформировать четкое техническое задание. Для этого необходима экспертиза, которая сейчас есть только у операторов связи. Поэтому союз Ростеха и "Ростелекома" - это единственный способ решить столь сложную организационную и техническую задачу, как создание отечественной 5G-сети", - сказал директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

"Нам с "Ростелекомом" предстоит разработать конкретные шаги по достижению заданных целей и коммерциализации результатов, взаимоувязать другие государственные документы и программы. Архитектурный совет позволит в процессе решения этой задачи синхронизировать позиции участников соглашения перед представлением их в правительство РФ, а также консолидировать их экспертизу в разрезе приоритетных направлений", - добавил он.

"Цель "Ростелекома" - обобщить и представить общую позицию операторов связи по трем ключевым разделам дорожной карты: создание инфраструктуры для сетей связи пятого поколения, радиочастотное обеспечение, формирование рынка и стимулирование спроса на сервисы 5G. Обязательно будем использовать инициативы и наработки, подготовленные операторами в рамках работы центра компетенций "Информационная инфраструктура" и включенные в одноименный федеральный проект нацпрограммы "Цифровая экономика", - отметил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

"Сети 5G - это инфраструктура нового типа, создание которой имеет принципиальное значение для успешной цифровизации практически всех отраслей экономики. Сети нового поколения отвечают на главные вызовы - быстрый рост количества подключенных источников и, соответственно, объемов передачи данных, а также решение важной задачи по снижению задержки сигнала", - пояснил специалист.

В пресс-службе добавили, что в рамках работы архитектурного совета также рассматривалась синхронизация концепций 5G/IMT-2020 Ростеха и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исходя из стратегических целей Архитектурный совет консолидировал позиции по приоритизации радиочастотных ресурсов и необходимой кооперации для выделения спектра под сети 5G/IMT-2020. Определены требования по информационной безопасности, к построению сетевой инфраструктуры и по реализации отдельных функций сети.

Также архитектурный совет приступил к разработке методики технического аудита компаний, имеющих компетенции в развитии сетей беспроводной связи пятого поколения.