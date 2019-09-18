Диспетчерская для глухих снова начала работу в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта versiya.info

Диспетчерский центр по работе с глухими и слабослышащими возобновил свою работу в Нижегородской области 23 сентября 2019 года. Об этом сообщили в НРО Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".

Как работает диспетчерская?

Если глухому человеку, нужна помощь во взаимодействии со слышащим (например, ему нужно вызвать скорою помощь, МЧС, обратиться в ЖЭК, объяснить, что он потерялся или попал в аварию) он может написать или позвонить в диспетчерскую.

Связь с глухим человеком происходит через СМС-сообщения, чаты "WhatsApp" и "Viber", а также с помощью Скайпа.

Оператор диспетчерского центра — квалифицированный переводчик русского жестового языка. Его дальнейшая задача — отрегулировать ситуацию, связаться со всеми участниками инцидента, объяснить всем — что и как делать, направить информацию в необходимые организации/инстанции.

Аудитория центра

По информации руководителя НРО "ВОГ" Марии Дмитриевой, в Нижегородской области более десяти тысяч людей с нарушением слуха.

"Среди них и молодежь, которая общается, посещает различные мероприятия (да-да, порой мы объясняем по телефону необходимые правила участия в спортивных событиях, помогаем заказать билеты, например, на матчи). Есть и пожилые люди, которые хотят быть уверенными, что им вовремя помогут с оформлением в больницу или вызовом скорой, будет кому "объясниться" с врачами, да и многое другое", - сказала она.

(фото с сайта:medicalnewstoday.com)

Финансирование

С 2012 по 2017 гг. диспетчерский центр финансировался с помощью региональных грантов. Когда действие очередного гранта закончилось, центр закрылся.

С текущего года схема финансирования поменялась — диспетчерская находится во взаимодействии с Ресурсным центром (ГБУ "Центр компетенций социального обслуживания").

"После шестилетнего "хождения по кругу" мы обратились с письмом к Глебу Сергеевичу Никитину, подробно описали проблему центра, рассказали об особенностях работы с глухими, особенностях их мировосприятия и языка. Нас услышали и поняли. Для возобновления работы центра ушло чуть меньше недели", — сообщила Мария Дмитриева.

На данный момент, на линии работает один оператор. В будущем рассматривается возможность увеличения количества операторов и переход центра на круглосуточный режим.

Контакты для связи с центром:

Связь по Sms, WhatsApp, Viber: 8 (910) 12 – 77 – 909

Видеосвязь по Skype: tdsvog52

Электронная почта: tdsvog52@mail.ru

График работы центра: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:00 до 16:00; пятница - с 8:00 до 15:00.

Напомним, приложение для вызова экстренных служб глухими людьми планировалось создать в Нижегородской области.