Нижегородцам разъяснили правила зачисления в 10-й класс Общество

В Министерстве просвещения разъяснили порядок приёма школьников в 10-й класс и рассказали о гарантиях для девятиклассников, передаёт 360.ru.

Как подчеркнули в ведомстве, каждый ученик, завершивший обучение в 9-м классе и получивший аттестат об основном общем образовании, вправе продолжить образование. Это может быть обучение на уровне среднего общего образования или среднего профессионального образования.

Образовательные учреждения могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением определенных дисциплин. В этом случае школа имеет право проводить вступительные экзамены или осуществлять индивидуальный отбор. Если ученик успешно прошёл испытания, он должен быть зачислен.

Если в школе, которую окончил ребёнок, нет свободных мест, ему должны предложить место в другой образовательной организации. За это ответственны органы исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления, отвечающие за управление в сфере образования.

Причём законные представители учащихся могут обратиться в Минпросвещения напрямую через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте.

В Минпросвещения также напомнили, что в Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на образование. Федеральный закон №273 обеспечивает доступность и бесплатность образования на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. Таким образом, каждый гражданин имеет право на получение среднего общего образования в образовательных организациях, реализующих соответствующие программы.

Как сообщалось ранее, почти 19 тысяч бюджетных мест доступны в нижегородских колледжах.