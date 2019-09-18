Евгений Ефимов: "Людей, которым небезразлично свое здоровье, становится больше" Общество

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о борьбе с инфекционными заболеваниями в прошлом и настоящем, о причинах вспышек кори в России и разработке отечественной вакцины против ВИЧ.

В этом году научно-исследовательский институт отмечает свое столетие. Это солидный возраст, но для начала хотелось бы узнать, насколько изменилась эпидемиологическая карта Нижегородской области, скажем, за последнее десятилетие? И меняется ли что-то в действительности — или мы продолжаем бороться с известными болезнями старыми методами?

Определенное движение, конечно, происходит — оно касается и перечня инфекций, характерных для региона, и уровня заболеваемости. Если вы откроете санитарное законодательство России от 1913 года, то поймете, что всего сто лет назад для нас были актуальны и чума, и холера, и оспа, и проказа. Сейчас основной проблемой являются аэрозольные инфекции — грипп и примыкающая к нему группа, которая, впрочем, довольно многообразна.

Если верить новостям, то проблема с существующими инфекциями во многом связана с тем, что они постоянно мутируют. Можно ли добиться их полного исчезновения, или природа и в этом случае не даст нам жить спокойно?

Даже если инфекция, как нам кажется, полностью исчезла, никто не может гарантировать того, что это навсегда — были случаи, когда уже забытые человечеством болезни возвращались спустя многие годы, провоцируя новые эпидемии. Бороться с этим чрезвычайно тяжело — главным образом из-за недостатка средств, выделяемых на создание вакцин и лекарственных препаратов, а также на диагностику пациентов.

Возьмем пресловутый грипп — про него не зря говорят, что он опасен своими осложнениями. Сам по себе грипп переносится нормально, но в то же время он открывает ворота в организм целому ряду сопутствующих инфекций, которые могут вызывать тяжелые поражения, и именно по этой причине уровень смертности в период эпидемий возрастает многократно — особенно среди детей и пожилых граждан.

Снова наступила осень, и наверняка всех волнует вопрос — ждать ли в этом году очередной вспышки гриппа?

Мы всегда ждем сезонных вспышек заболеваемости, и, к сожалению, они всегда случаются. Меняется лишь их интенсивность — в прошлом году значительных проблем не возникло, и пока что их не предвидится. Но я хочу отметить, что главной причиной спада заболеваемости стало рекордное количество прививок, сделанное в последние годы.

Тема прививок вообще не теряет актуальности, поскольку у вакцинации до сих пор много и сторонников, и противников. В числе последних, кстати, появляется все больше врачей, что окончательно сбивает обывателей с толку. Все-таки, нужно прививаться или нет?

Прививаться, несомненно, нужно — более эффективного метода борьбы с инфекционными болезнями, чем вакцинация, на сегодняшний день просто не существует. Люди, агитирующие население против прививок, либо сами болезненно воспринимают этот вопрос, основываясь на личном восприятии некого негативного опыта, либо попросту пиарятся на этой теме.

Какие прививки нужно сделать в обязательном порядке?

Как и в большинстве стран, в России имеется календарь плановых профилактических прививок. Перечень болезней, против которых разработаны эффективные вакцины, широко известен — это различные штаммы гриппа, туберкулез, гепатиты А и В, корь, краснуха, коклюш, дифтерия и столбняк. Это тот набор, который необходим большинству людей — если для этого нет медицинских противопоказаний.

Увеличение средней продолжительности жизни россиян входит в число важнейших государственных задач, о чем не устают повторять и президент, и глава региона. К слову, за последние 20 лет этот показатель действительно вырос на 9 лет, но, тем не менее, случаются и казусы — например, всплеск заболеваемости корью в этом году. В чем причина, и стоит ли опасаться чего-то подобного в дальнейшем?

Всплески заболеваемости корью случаются и в России, и за рубежом. Во многом это обусловлено миграционными процессами — если брать в пример такие страны, как Франция, Германия или Великобритания. В Россию корь, кстати нередко, привозят наши туристы, вернувшиеся из зарубежных поездок — на них приходится большинство подобных случаев. По этому, опять же, не стоит пренебрегать прививками перед путешествием.

К слову, наши туристы все чаще стали выбираться не только в Европу, но и в более экзотичные страны — что, однако, сопряжено и с большими рисками для здоровья. Готова ли российская медицина сопротивляться редким инфекциям, которые наши соотечественники иногда умудряются привезти?

На самом деле, в России существует государственная система защиты от подобных инфекций, которая включает санитарно-карантинные пункты на границах и специализированные медучреждения внутри страны. Соответственно, все наши сограждане, вернувшиеся из стран, откуда поступали сообщения об эпидемиологическом неблагополучии, проходят медицинский осмотр.

К сожалению, есть и ряд более обыденных, но не менее серьезных проблем, причем для всего человечества — одной из них на протяжении нескольких десятилетий является проблема ВИЧ. В России она актуальна как никогда — в некоторых регионах число инфицированных растет пугающими темпами, и кроме того, эта проблема давно вышла за рамки определенных социальных групп. Какова на сегодняшний день ситуация в Нижегородской области?

Ситуация несколько лучше средней как по России, так и в пределах ПФО, однако это не значит, что для нашего региона проблема перестала быть актуальной. Опять же, существует государственная система профилактики и лечения пациентов с ВИЧ, есть региональные и окружные центры — например, приволжский окружной центр развернут на базе нашего института.

Насколько я понимаю, сейчас уже не принято делить людей на группы риска, поскольку в этой группе, по сути, находятся все. Стали ли люди лучше осознавать важность профилактики и необходимость периодически проходить тестирование?

Безусловно, людей, которым небезразлично свое здоровье, становится больше — они стали чаще сдавать анализы, что, конечно, привело к росту выявленных случаев инфицирования. При этом важно отметить, что диагноз не является приговором — пациенты получают терапию, снижают вирусную нагрузку до минимума и продолжают полноценно жить дальше.

В чем, по вашему мнению, состоит проблема с разработкой вакцины от ВИЧ, которая позволила бы решить этот вопрос раз и навсегда? Или проблема все-таки больше социальная, и решить ее можно, лишь усвоив определенную модель поведения?

Я думаю, что в решении проблемы должны участвовать и система здравоохранения, и общество. Очень многое будет зависеть от того, насколько каждый из нас будет готов позаботиться о своем здоровье, и здоровье окружающих. Но и медицина еще не исчерпала свои возможности, причем это еще и проблема конфликта интересов — транснациональные фармкорпорации, выпускающие препараты для лечения ВИЧ вряд ли обрадуются появлению эффективной вакцины.

Тем не менее, разработки ведутся и в США, и у нас, причем сразу в трех учреждениях — в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, в новосибирском НПО "Вектор" и в Центральном НИИ эпидемиологии. Существует три стадии испытания вакцины, и, насколько мне известно, две из них были пройдены успешно. Поэтому шансы решить эту проблему есть, и они довольно высоки.