Алиса Савицкая: "Для меня "Инновация" — это почти как "Оскар" для Леонардо Ди Каприо" Культура и отдых

Начальник отдела выставок Приволжского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО "Арсенал" в программе "Герои Волги" поделилась с Валентиной Тимониной опытом погружения в "кухню" государственной премии в области современного искусства, новыми эмоциями и идеями на будущий год.

Одним из главных и интересных событий этого лета в культурном пространстве Нижнего Новгорода стала премия "Инновация" между прочим, главная российская премия в сфере современного искусства. Конечно, для нашего города это само по себе знаковое событие, но мне интересен именно ваш взгляд — вы ведь тоже не раз были номинантом?

Для меня "Инновация" — это почти как "Оскар" для Леонардо Ди Каприо. Четыре раза я попадала в шорт-лист, но получить награду, увы, не удалось.

Может быть, то, что премия стала ближе к дому, все-таки принесет вам удачу?

На самом деле, теперь мы с коллегами шутим, что надо точнее формулировать желания: хотели "Инновацию" — получили, только не премию, а саму церемонию со всей ее "кухней" — экспертным советом, жюри и подготовкой выставки. И, должна сказать, что на этом фоне мечта просто получить приз немного измельчала.

Что такое "Инновация" глазами человека, побывавшего "изнутри" и узнавшего все процессы? Чем эта премия так важна для современного искусства, и какие перспективы она открыла Нижнему Новгороду?

Будучи главной российской премией, "Инновация" является основным мерилом достижений современного искусства — это важная веха в творческой биографии художника, то, что определяет некий профессиональный стандарт. Само собой, не все и не всегда согласны с итогами - их обсуждают и критикуют, что вполне нормально. Тем не менее, она престижна — когда я только начинала работать в "Арсенале" десять лет назад, я уже знала, что хочу ее — хотя бы потому, что это объективное признание достижений.

В регионах такое признание особенно важно — в отличие от столиц, где есть своя профессиональная тусовка, где много внутренних микрособытий, из которых складывается представление об искусстве и людях, которые его создают, у нас важен именно масштаб — в идеале ты должен выйти на сцену, поднять статуэтку и произнести благодарственную речь. Хотя для меня имеет значение все — может быть, это говорит внутренний ди Каприо, но очевидно, что все крутые проекты просто не могут стать победителями в рамках одной церемонии.

Список номинантов - это более объективно отобранное лучшее, но мне было любопытно и то, что остается за его пределами. Если кто-то из моих попадал в экспертный совет, я пыталась узнать из первых рук малейшие подробности - например, кто подал заявку и не прошел. Случается, что работа просто не выходит достаточно масштабной для государственной премии. Но это не делает ее менее интересной, и таким образом я лично для себя открыла много новых имен и направлений.

Насколько смелым решением было предложить Нижний Новгород в качестве новой локации для церемонии?

Это было очень смелое решение, и, насколько я знаю, в столице на этот счет были самые разные мнения — "Арсенал", конечно, уже заработал себе имя, но не всем было понятно, почему премия должна уехать из Москвы.

И почему же?

В первую очередь, это полезно для самой "Инновации" — она уже немолода, и за четырнадцать лет успела "засидеться" в Москве во всех смыслах понемногу теряясь в огромном столичном потоке событий, выставок и новых площадок. Она превратилась в "одну из" — а это неправильно, поскольку премия остается ориентиром для многих музеев, галерей и художественных студий. Выехав из столицы, "Инновация" снова стала заметной, и те, кто приехал на церемонию из Москвы, смогли по-настоящему погрузиться в смыслы произведений. Между прочим, это такая профессиональная болезнь у кураторов: зачастую мы не видим — мы лишь думаем, что видели.

Что касается региона — для Нижнего Новгорода, это, безусловно, очень круто. Это показатель статуса города и уровня доверия к местной команде организаторов. Более того, я считаю, что это — показатель подготовки местной аудитории. За полтора месяца выставку посетили 16 тысяч человек — по нижегородским меркам цифра очень внушительная. Тут не столь важно субъективное восприятие той или иной работы — важен осознанный интерес к событию и к материалу в целом. Возможно, именно поэтому "Инновация" остается в Нижнем Новгороде, чему мы, конечно, очень рады: впервые нам удалось взять в руки пульт управления, и теперь, когда мы разобрались со всеми кнопками, мы готовы многое сделать по-своему.

Что вы имеете в виду?

Есть формальная часть — положение о премии, правила подачи заявок, номинации и так далее — в это мы не вторгаемся. Но у нас есть свежие идеи — например, касательно того, как показывать номинантов. В этом году была классическая экспозиция, которая практически на протяжении всей истории существования премии организовывалась по одному и тому же принципу и состоит из работ, попавших в три номинации — "Проект года", "Художник года" и "Новая генерация". Все остальное комиссия оценивает по документам.

Так вот: в следующем году мы готовы все переиграть и привезти в том или ином объеме работы, попавшие в шорт-листы всех номинаций — "Кураторский проект", "Образовательный проект", "Региональный проект" и "Книгу года" Более того, мы хотим вынести их за пределы "Арсенала" и поделиться ими с другими выставочными пространствами. Номинаций и проектов внутри них много: по духу они соответствуют разным площадкам — от НГХМ до городских "заброшек", — и через произведения искусства можно построить довольно интересный маршрут. Думаю, это привлечет внимание и самих нижегородцев, и гостей города. Впервые нам показалось, что официальная церемония и статуэтки — в общем-то, вещь вторичная, а по-настоящему главные события должны разворачиваться в поле искусства.

Очень красивая идея — хотя в моем представлении сама церемония в этом году тоже была весьма интересной. На Стрелке проходил фестиваль искусств, для которого удачно удалось задействовать пакгаузы — все это красиво вписалось в "перестройку", через которую сейчас проходит Нижний Новгород. При этом очень радует то, что в кабинетах наших чиновников тоже знают о существовании "Инновации", и, как выяснилось, трепетно к ней относятся.

Полностью согласна, поскольку все, что мы сделали — это партнерский проект "Арсенала" и "Команды 800". Мы отвечали за выставочную часть, они — за фестиваль, который сделал мероприятие зрелищным, и его, безусловно, запомнили все. Работа над церемонией велась совместно — кстати, впервые в истории "Инновации" она стала публичной. В Москве это было закрытое мероприятие исключительно "для своих", а здесь, несмотря на не самую удачную погоду — а точнее, дождь стеной — мы добились потрясающей энергетики. Я признаюсь, что следила вовсе не за драматургией на сцене, а за публикой - были целые группы поддержки номинантов из числа посетителей "Арсенала", которые искренне аплодировали, радовались и переживали. Мне было приятного от самого факта, что это происходит, в рамках, казалось бы, узкоспециализированного мероприятия.

Мне кажется, что таким образом преодолевается очередная ступень между современным искусством и зрителем — и, наверное, это действительно здорово, что в этом отношении выделился как раз Нижний Новгород. К слову, в одном из предыдущих интервью вы упоминали, что работаете над книгой, посвященной городскому стрит-арту. Сейчас она готова, и, как я понимаю, уже появилась на прилавках?

Да, ее презентация состоялась в сентябре в рамках нашего книжного фестиваля "Вазари". Сейчас книгу можно найти все там же, в лавке "Арсенала".

"Вазари" — это тема, достойная отдельного разговора, поэтому спрошу о книге: за то время, что вы ее писали, у меня сложилось ощущение, что стрит-арт стал практически новым символом Нижнего Новгорода. Работы уличных художников уже даже не выделяют в отдельные экскурсии, а показывают всем туристам, которые приезжают в наш город. Однако есть такое чувство, что именно сейчас, когда вы дописали книгу, нижегородское движение стрит-арта пошло на спад — это так или не совсем?

Тут есть свои особенности и нюансы. Прежде всего, возникли сложности с названием книги, которое звучит как "Краткая история нижегородского уличного искусства" — это не совсем так, поскольку на самом деле охватить удалось небольшой фрагмент 2010-х годов, когда уличное искусство Нижнего Новгорода обрело характерный локальный "почерк". Говоря "нижегородский стрит-арт", мы имеем в виду даже не самих художников, а отдельные узнаваемые работы, который пришлись на конкретный период — и он действительно подошел к концу.

Я и мой соавтор, уличный художник Артем Филатов, в процессе много спорили о том, писать историю в прошедшем времени или в настоящем, но по мере завершения работы поняли, что все главные герои этой книжки с уличным искусством более не связаны. У них все сложилось в лучшую сторону, как и у пространств, которые они спасали своим творчеством. Это история с хорошим концом. И, конечно же, нижегородский стрит-арт продолжает существовать — просто из него исчез новаторский подход в освоении пространства. А это именно то, что делало его по-настоящему особенным.