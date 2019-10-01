Перечень дорог для ремонта в 2020 году начали формировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

Перечень дорог для ремонта в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начали формировать в Нижнем Новгороде. Об этом заявила и.о. заместителя главы города по транспорту Елена Лекомцева в ходе инспекции готовности дорог после ремонта по программе этого года.

"По поручению мэра Владимира Панова ГУММиД совместно с администрацией города и городским департаментом дорожного хозяйства формируют новый план работ на 2020 год. В настоящее время формируются дефектные ведомости и сметная документация по объектам. Кроме того, необходимо синхронизировать работы со всеми ресурсоснабжающими организациями, которые попадают в зону производства работ", – сообщила Елена Лекомцева.

Она также рассказала, что сейчас в рамках ремонтной кампании этого года дорожные подрядные организации устраняют замечания, которые выявил заказчик – МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" (ГУММиД). Только после их устранения будет организована приемочная комиссия.

В ходе инспекции отремонтированного участка на улице Электровозной (от ул. Кузбасской до ул. Ухтомского) и улице Снежной и.о. генерального директора ГУММиД Михаил Суворов доложил, что подрядчик выполнил ремонт дорожной одежды с изменением продольного и поперечного профиля дороги.

"На сегодняшний день эти участки общей площадью 27,5 тысяч м2 полностью заасфальтированы. При этом на обоих оборудованы тротуары, которых до этого вообще не существовало, а на Электровозной еще и организованы парковочные места", - отметил Михаил Суворов.

Как подчеркнул генеральный директор подрядной организации ООО "Корпорация "Стройинвест"" Пап Петросян, работы на объектах полностью завершены, проверка качества проведена, заключение получено.

Напомним, что почти 50 участков дорог планировалось отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2019 году.