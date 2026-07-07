Стартовал финальный модуль программы «Герои. Нижегородская область» Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области стартовал четвертый, заключительный модуль образовательной программы «Герои. Нижегородская область». Он посвящен современным технологиям управления.

Как отметил министр кадровой политики правительства региона Роман Марков, одна из ключевых задач программы — укрепление кадрового потенциала региона. По его словам, участники получают возможность применить свой лидерский опыт в мирной жизни и пополнить управленческий кадровый резерв области.

«Впереди — завершающий модуль, который больше других насыщен практикой, чтобы подготовить участников программы к эффективной работе в интересах жителей региона», — подчеркнул министр.

В ходе заключительного этапа обучения участники изучат основы цифровой грамотности и применение искусственного интеллекта в госуправлении, освоят навыки самопрезентации и антикризисных коммуникаций, а также научатся использовать результаты социологических исследований в управленческой деятельности.

Кроме того, они продолжат работу над командными проектами, посвященными патриотическому воспитанию молодежи, социальной адаптации участников специальной военной операции, противодействию кибермошенничеству, контролю за вывозом отходов и другим актуальным направлениям.

Ректор КУПНО Иван Калмыков отметил, что заключительный модуль объединяет наиболее востребованные компетенции современного руководителя. Особое внимание уделено практической части: в финале участники представят экспертной комиссии собственные проекты, направленные на решение реальных задач региона.

Участник программы, ветеран СВО Владимир Петрухов рассказал, что обучение сочетает теорию и практику, а знакомство с управленческими процессами «на местах» помогает глубже погрузиться в будущую работу.

Программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года правительство Нижегородской области, КУПНО и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве по реализации программы. По итогам отбора и очных собеседований были определены 60 участников основного образовательного потока и еще 30 человек, которые пройдут обучение после возвращения в регион.

Официальный старт обучения по программе состоялся 4 августа 2025 года с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.