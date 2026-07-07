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Общество

Камеры видеонаблюдения установили на четырех кладбищах Нижнего Новгорода

07 июля 2026 14:46 Общество
Камеры видеонаблюдения установили на четырех кладбищах Нижнего Новгорода

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

На Ново-Сормовском, Ново-Стригинском, Стригинском кладбищах и кладбище Копосово-Высоково завершили установку новых камер видеонаблюдения. Об этом в своем Max-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, система позволяет комендантам в режиме реального времени получать цветное изображение происходящего на территории кладбищ.

Камеры станут дополнительной мерой для поддержания порядка на обширных участках. Кроме того, записи будут использоваться при взаимодействии с правоохранительными органами для поиска вандалов.

«Увы, на кладбищах бывают и такие, поэтому месторасположение и количество камер публиковать не буду», — отметил Юрий Шалабаев.

Глава города напомнил, что в апреле на одном из кладбищ молодежь подожгла мусорные контейнеры, после чего огонь перекинулся на траву и захоронения.

Мэр выразил надежду, что соблюдение порядка будет зависеть прежде всего от сознательности граждан, независимо от наличия камер видеонаблюдения.

Ранее мы рассказывали, что на установку видеонаблюдения на нижегородских кладбищах было выделено почти 10 млн рублей.

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Теги:
Вандализм видеонаблюдение Кладбище
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