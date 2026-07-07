Нижегородцы оплатили 467 поездок в транспорте одноразовыми картами за наличные Общество

Отказ от оплаты наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода не вызвал заметного недовольства у пассажиров. Как сообщил на заседании Общественной палаты Нижегородской области заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, это подтвердили опросы, которые проводились прямо во время поездок.

По данным ЦРТС, с 1 по 6 июля общественным транспортом воспользовались более 2,7 млн пассажиров. При этом одноразовые карты, купленные за наличные в торговых сетях, за этот период использовали всего 467 раз.

Рябинин также напомнил, какие варианты оплаты доступны тем, кто не пользуется банковской картой. Для льготников действует специальный проездной, благодаря которому поездка обходится в 15 рублей вместо 40. Большинство пассажиров этой категории уже оформили транспортные карты.

Если льготной карты нет, оплатить проезд можно банковской картой.

Тем, кто хочет пользоваться наличными, предлагают приобрести специальный проездной. Сейчас он продается в магазинах «Спар» и «Смарт», а до конца лета должен появиться также в сетях «Пятерочка» и «Магнит». Кроме того, для молодых пассажиров готовят возвращение оплаты проезда по геолокации с новым партнером.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин отметил, что более 98% пассажиров оплачивают проезд безналично. По его мнению, это ставит под вопрос необходимость большого штата кондукторов, а отказ водителей от приема наличных сделает поездки безопаснее.

Ранее сообщалось, что в нижегородском транспорте могут отказаться от бумажных билетов.