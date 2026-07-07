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Неизвестные сняли ленту с букета, оставленного возлюбленной Старовойта на могиле

07 июля 2026 15:08 Общество
Неизвестные сняли ленту с букета, оставленного возлюбленной Старовойта на могиле

Фото: Юлия Сталина/ «КП-Петербург»

На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 7 июля, собрались люди, чтобы почтить память бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Его смерть произошла год назад, и в этот день его близкие, коллеги, друзья и знакомые пришли к месту захоронения, чтобы выразить свою скорбь и уважение.

С самого утра на кладбище можно было заметить девушку, которая принесла большую корзину с розами. Это была Полина, возлюбленная Романа. Как рассказали «КП-Петербург» сотрудники кладбища, она пришла около 8 часов утра, стараясь не привлекать лишнего внимания. Вместе с ней был мужчина, который помог донести тяжёлую корзину.

Этот букет роз был самым крупным среди всех цветов, возложенных к памятнику. На ленте, прикрепленной к корзине, было написано: «Любимому от Полины». Однако к полудню эта лента исчезла: корзина с розами осталась на месте, но надпись была аккуратно убрана неизвестным. Возможно, это сделали родственники Романа, чтобы не привлекать лишнего внимания к его личной жизни.

Фото: Юлия Сталина/ «КП-Петербург»

Около 11 часов утра на кладбище появилась мать Романа. Женщина была возмущена присутствием журналистов, которые назойливо хотели сделать несколько фотографий, и отгоняла фотографов, называя их поведение варварским.

Роман Старовойт ушёл из жизни в июле 2025 года, на фоне антикоррупционного расследования против его бывших коллег по правительству в Курской области. Его похоронили на Смоленском кладбище, рядом с часовней Ксении Петербургской. Санкт-Петербург был для него родным городом, где он провел значительную часть своей жизни, учился и работал. К сегодняшней дате на могиле был установлен памятник, выполненный из гранита. На одной из плит выгравирована надпись, — стихотворение, сочинённое близкими Старовойта.

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Теги:
Кладбище Политика Похороны
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