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Дополнительные рейсы «Валдаев» и автобусов запустили до Бора

07 июля 2026 13:48 Общество
Дополнительные рейсы «Валдаев» и автобусов запустили до Бора

Количество рейсов «Валдаев» и автобусов между Нижним Новгородом и Бором увеличили из-за закрытия канатной дороги. Об этом сообщил Центр развития транспортных систем.

С 7 по 12 июля по этому маршруту будут выполняться дополнительные регулярные рейсы на «Валдаях 45Р».

В будние дни суда на подводных крыльях будут отправляться из Нижнего Новгорода в 7:00, 8:00, 9:00, 10:40, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 18:55, 19:20.

С Бора рейсы запланированы на 7:25, 8:25, 9:25, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 18:55, 19:20, 19:45.

По выходным дням «Валдаи» будут курсировать в вечернее время. Из Нижнего Новгорода суда отправятся в 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 18:55, 19:20, а с Бора — в 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 18:55, 19:20, 19:45.

Кроме того, на период приостановки работы канатной дороги усилена работа автобусных маршрутов № 303 «Автостанция Бор — Нижний Новгород ТПУ „Канавинский“» и № 245 «Бор, 3-й микрорайон — Нижний Новгород ТПУ „Канавинский“».

Напомним, вечером 5 июля движение канатной дороги было остановлено из‑за ураганного ветра. Несколько кабинок общей массой застряли над Волгой. Внутри оставались 16 человек, в том числе четверо детей — их удалось эвакуировать.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства также выясняет прокуратура. Воздушная переправа все еще не возобновила работу. По этой причине срок действия проездных будет продлен.

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Теги:
Бор Валдаи Общественный транспорт
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