Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2026 15:16
Аквапарк «Атолл» в Кстове закрывается
07 июля 2026 15:08
Неизвестные сняли ленту с букета, оставленного возлюбленной Старовойта на могиле
07 июля 2026 15:00
Мост через Почаинский овраг начали строить в Нижнем Новгороде
07 июля 2026 14:46
Камеры видеонаблюдения установили на четырех кладбищах Нижнего Новгорода
07 июля 2026 14:32
Стартовал финальный модуль программы «Герои. Нижегородская область»
07 июля 2026 14:22
«Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников
07 июля 2026 14:03
Нижегородский аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию
07 июля 2026 13:48
Дополнительные рейсы «Валдаев» и автобусов запустили до Бора
07 июля 2026 13:14
Нижегородцы оплатили 467 поездок в транспорте одноразовыми картами за наличные
07 июля 2026 12:58
Инсульты и инфаркты: почему «болезни пожилых» всё чаще встречаются у молодых?
Общество

Нижегородский аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию

07 июля 2026 14:03 Общество
Нижегородский аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию

Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов, но по согласованию с соответствующими органами. Об этом днем 7 июля сообщила Росавиация.

По последним данным, задержаны рейсы до Екатеринбурга и Москвы. Также отменены вылеты в Москву, Калининград и Санкт-Петербург.

Напомним, что ограничения в целях безопасности полетов были введены в воздушной гавани ранним утром.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Росавиация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных