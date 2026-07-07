Нижегородский аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию Общество

Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов, но по согласованию с соответствующими органами. Об этом днем 7 июля сообщила Росавиация.

По последним данным, задержаны рейсы до Екатеринбурга и Москвы. Также отменены вылеты в Москву, Калининград и Санкт-Петербург.

Напомним, что ограничения в целях безопасности полетов были введены в воздушной гавани ранним утром.