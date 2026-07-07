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Общество

Мост через Почаинский овраг начали строить в Нижнем Новгороде

07 июля 2026 15:00 Общество
Мост через Почаинский овраг начали строить в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал «Хлеб и зрелища в NN»

Возведение нового пешеходного моста через Почаинский овраг стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Хлеб и зрелища в NN».

Блогер Ольга Куренкова уточнила, что нижегородцы уже более двух лет живут без Студенческого мостика, который соединял улицы Большую Покровскую и Ильинскую, а позже был признан аварийным и демонтирован.

Мост пока совсем не похож на готовый к открытию, но хотя бы что-то начинает вырисовываться, — отметила нижегородка.

Напомним, контракт на реализацию масштабного проекта — создания террасного парка в Почаинском овраге — заключили осенью 2022 года. Изначально стоимость работ оценивали почти в три миллиарда рублей, к работам приступили в конце 2023 года.

В рамках проект планируется создание многоуровневого общественного пространства с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, велосипедными и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.

Завершить строительство планировалось к концу 2025 года, однако сроки перенесли. Сейчас окончание работ намечено на ноябрь 2026 года, а ориентировочная стоимость проекта увеличилась до 4,5 млрд. Кроме того, в марте на реконструкцию коллектора и инженерную защиту склонов дополнительно направили 1,1 млрд рублей.

Сейчас техническая готовность террасного парка составляет 65%. В ближайшее время подрядчику предстоит выполнить благоустройство, провести озеленение и установить малые архитектурные формы.

Ранее мы публиковали фото со стройплощадки отеля на месте «Книжного Новгорода».

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Теги:
Мосты Почаинский овраг Строительство
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