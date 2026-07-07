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Общество

Инсульты и инфаркты: почему «болезни пожилых» всё чаще встречаются у молодых?

07 июля 2026 12:58 Общество
Инсульты и инфаркты: почему «болезни пожилых» всё чаще встречаются у молодых?

В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция: инфаркты и инсульты, ранее считавшиеся преимущественно «болезнями пожилых», стали встречаться у людей моложе 40 лет.

Ежегодно регистрируется около 400−450 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения, и 5−14% из них приходится на возрастную группу от 18 до 44 лет. Мужчины чаще подвержены инсультам, но у женщин до 35 лет риск ишемического инсульта выше из-за беременности, приёма оральных контрацептивов и курения. Около 45 тысяч молодых людей сталкиваются с инсультами, из которых половина становятся инвалидами.

Причины ранних проблем с сердечно-сосудистой системой

Врач-невролог Павел Хорошев в комментарии для 360.ru объяснил, что инсульт — это нарушение кровоснабжения, связанное с состоянием сердечно-сосудистой системы и качеством крови. Одна из главных причин — эпидемия сахарного диабета, который приводит к повреждению сосудов и накоплению атеросклеротических бляшек. Также важны нарушения ритма сердца из-за избыточного веса и висцерального жира.

Люди едят некачественную еду, богатую жирами и быстрыми углеводами. Это приводит к росту диабета второго типа, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, глюкоза не усваивается, циркулируя в крови и окисляя «плохой» холестерин. Это повреждает внутреннюю оболочку сосудов — эндотелий. Повреждённый эндотелий способствует формированию атеросклеротических бляшек, сужающих просвет сосудов. В результате мозг недополучает питание, что может привести к инсульту.

Стресс и алкоголь усугубляют проблемы с сердцем. Алкоголь нарушает его ритм, а продукты его распада повреждают сосуды. Врач Павел Хорошев отметил, что стресс часто пытаются запить алкоголем, что приводит к еще большим проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Врач-кардиолог Денис Прокофьев добавил, что вирусные и бактериальные инфекции могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Для профилактики важно вести здоровый образ жизни: отказаться от алкоголя, заниматься спортом, контролировать массу тела, уровень холестерина, сахара и артериальное давление. Защита от инфекций также играет важную роль в сохранении здоровья.

Как наши привычки влияют на здоровье?

Сердечно-сосудистые заболевания, ранее считавшиеся болезнью пожилых, теперь часто встречаются у молодых. Основные причины:

  • Неправильное питание: употребление вредной пищи, богатой сахаром и жирами.

  • Малоподвижный образ жизни: отсутствие физической активности.

  • Злоупотребление алкоголем: он усугубляет состояние, а не помогает справиться со стрессом.

  • Игнорирование симптомов: откладывание визита к врачу.

Как изменить ситуацию

Специалисты считают, что многие факторы риска можно контролировать. Да, болезнь «помолодела», и теперь важно предпринимать шаги для сохранения здоровья. Профилактика — это не временная мера, а образ жизни, и она должна начинаться с детства.

  • Формирование полезных привычек: с начальных классов важно обучать детей основам здорового образа жизни, включая правильное питание, питьевой режим и понимание последствий вредных привычек.

  • Регулярная физическая активность: спорт должен стать неотъемлемой частью жизни.

  • Регулярные медицинские осмотры: своевременная диагностика позволяет выявить проблемы на ранних стадиях. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает поддержание здорового веса, контроль уровня холестерина, сахара и артериального давления.

  • Управление стрессом: Стресс стал неотъемлемой частью современной жизни, и его влияние на здоровье трудно переоценить. Врачи рекомендуют развивать методы борьбы со стрессом: физические упражнения, медитация, йога и хобби помогают снизить нагрузку на нервную систему.

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Теги:
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