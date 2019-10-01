Почти 6 тысяч зрителей посетили единственный в России фестиваль "Вазари" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Единственный в России фестиваль текстов об искусстве "Вазари" прошел в Нижнем Новгороде. Шестой по счету фестиваль завершил свою работу в нижегородском Арсенале. Темой этого года стали "Тексты художников", сообщили в пресс-службе Арсенала.

Фестиваль открыла сессия "Архив как искусствоведческая институция". О принципах своей архивной работы, роли и функциях архива в современном культурном и художественном процессе рассказали Андрей Сарабьянов (Центр авангарда при Еврейском музее и центре толерантности), Анна Корндорф (Государственный институт искусствознания; фонд IN ARTIBUS), Надежда Плунгян (искусствовед, независимый куратор), Андрей Хлобыстин (Петербургский архив и библиотека независимого искусства) и Александра Обухова (Музей современного искусства "Гараж"). Сегодня архивы активно вовлекаются в музейную деятельность: наравне с искусством они становятся экспонатами, а подготовить выставку без архива просто невозможно.

В медиатеке Арсенала состоялась презентация лонг-листа премии "НОС" и награждение победителя спецпроекта "Тексты художников" Андрея Хлобыстина, чья книга "Шизореволюция". была признана самой современной книгой современного художника.

Завершился первый день концертом хора "Нижний Новгород", который исполнил музыку Альфреда Шнитке, одного из самых именитых авангардных музыкантов постсоветского пространства.

Темой второго дня стала "Речь художника". Одним из знаковых событий была презентация книги Алисы Савицкой и Артема Филатова "Краткая история нижегородского уличного искусства", за которой последовало обсуждение данного феномена вместе с местными художниками. Авторы и герои книги говорили о художественной жизни Нижнего Новгорода в 2010–2017 годах, а также подробно рассмотрели, как художники взаимодействовали с пространством города, городской администрацией, местными жителями и друг с другом.

Программа продолжилась дискуссией скульптора и редактора Игоря Шелковского, издателя Ирины Прохоровой (Фонд Михаила Прохорова) и художника Паруйра Давтяна о неофициальном советском искусстве и журнале "А-Я", который познакомил западного зрителя с творчеством подпольных художников и создал язык новой художественной критики. С лекцией об авторской сигнатуре в живописи выступил искусствовед Алексей Бойко (Государственный русский музей), об уличном искусстве в исторической перспективе рассказал исследователь Игорь Поносов, а художник и поэт Андрей Черкасов рассмотрел различные практики создания визуальной поэзии.

Также зрители могли послушать читку фрагментов переписки между композитором Милием Балакиревым и критиком Владимиром Стасовым, поставленную искусствоведом Анатолием Голубовским вместе с актерами Центра театрального мастерства.

Вечер завершился концертом композитора Владимира Мартынова, который исполнил соло на фортепиано в сопровождении живого выступления видеохудожника Александра Петтая.

Главными спикерами третьего дня стали: Илья Доронченков (ГМИИ им. А.С. Пушкина), который сравнил образ мастера в классическую эпоху и сегодня; Кирилл Светляков (Третьяковская галерея), выступивший с лекцией о работе художника в эпоху индустриальной культуры и масс-медиа; а также арт-критик Александр Евангели, художница Елена Никоноле и поэт Анна Родионова, которые попытались ответить на вопрос, могут ли искусственные системы создавать искусство.

Также в Арсенале прошел фестиваль в фестивале Chords & Words — проект о музыке и текстах, приуроченный к Году музыки Великобритании и России. У зрителей была возможность побывать на лекции-прослушивании журналиста Ляли Кандауровой, посвященной жанру оратории, а также поучаствовать в мастер-классе по музыкальному переводу музыковеда Левона Акопяна (Государственный институт искусствознания). Вопрос о том, что случилось с классической музыкой в ХХ веке в своем выступлении рассмотрел музыкальный критик Алексей Мунипов. Вывод: когда любой концерт и фестиваль оказывается неожиданностью, а композиторы могут писать совершенно разные произведения — от легких мелодий до авангардных экспериментов — границы направлений стираются. Завершился проект в клубе Cargo Cult, где прошла интеллектуально-развлекательная викторина "Джон Квиз", с головы до ног укутанная британской культурой.

Ярким завершением фестиваля "Вазари" стал "Экфрасис: Опыт несуществующего", где поэты проекта "Нижегородская волна" и студийцы инклюзивной группы "Включение" презентовали поэтический сборник, сопровождений выставкой графических работ и музыкальным перформансом.

Во время ВАЗАРИ-феста проходила и большая семейная программа: мастер-классы по интерпретации современного искусства и написанию детских книг, а также рассказы об образе книги в произведениях живописи. Не обошлось и без приятных встреч: молодой автор Ася Умарова провела мастер-класс по созданию открыток-воспоминаний, а иллюстраторы и коллекционеры Аскольд Акишин и Андрей Дроздов стали участниками Artist-talk’а на тему комиксов в России и о России.

Одним из самых ярких событий детской программы стала детективная игра-головоломка "Ограбление музея", где участника предстояло раскрыть тайну пропавшего шедевра.

Кроме того, в рамках инклюзивной программы прошли экскурсии по выставке "Искусство быть" для слабовидящих и слабослышащих посетителей фестиваля.

На протяжении всего фестиваля работала полюбившаяся всем гостям книжная ярмарка. На ней были представлены более 40 ведущих российских интеллектуальных и детских издательств, журналов, специализирующих на искусстве и смежных дисциплинах. Частью ярмарки стала серия презентаций, которая началась с исполнения хором "Нижний Новгород" пьесы "Голоса природы" Альфреда Шнитке и представления только что вышедшего в издательстве "Композитор" шестого тома его собрания сочинений.

На всех купленных книгах можно было поставить фирменную печать фестиваля "Вазари" на память. По традиции на ярмарке был представлен альманах пятого фестиваля "Вазари. История современности", подготовленный Ксенией Ануфриевой и доступный для приобретения в книжном магазине Арсенала. Презентация альманаха "Вазари 2019" состоится в следующем году.

В этом году фестиваль "Вазари" посетили почти 6 тысяч зрителей.