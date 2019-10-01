Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций по "Базелю - III" номиналом $400 млн Бизнес

АО "Альфа-Банк" успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России), номинал которых составляет $400 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение - через 10,5 лет, ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в шесть месяцев).

"В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент", - сказал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Он добавил, что в сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю и стало заметно насыщение рынка "свежим долгом" из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

"Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения "окна". Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала", - пояснил Алексей Чухлов.

"В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более, чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до $400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%", - подытожил финансист.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.