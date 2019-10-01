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Политика

"Уверен, что форум "Россия – спортивная держава" станет знаковым событием", - Глеб Никитин

10 октября 2019 10:08  [40] Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поприветствовал участников VIII Международного форума "Россия – спортивная держава".

Глава региона отметил, что проведение форума - большая честь для Нижегородской области.

"В прошлом году Нижний Новгород принимал матчи Чемпионата мира по футболу. Те дни стали настоящим спортивным праздником. Надеюсь, что во время проведения форума все мы вновь сможем почувствовать объединяющую силу спорта. Идет адаптация наследия Чемпионата мира, начинают строиться новые объекты, например, трамплин К-60. Вместе с этим все больше нижегородцев становятся поклонниками здорового образа жизни. Закрепить успех нам поможет федеральный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Благодаря его реализации уже в этом году в регионе будут появляться новые спортивные площадки, хоккейные коробки и футбольные поля! Уверен, что форум "Россия – спортивная держава" станет знаковым событием как для его участников, так и для всех нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.

VIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников на открытии форума.

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