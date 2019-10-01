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Политика

Владимир Путин поприветствовал участников Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде

10 октября 2019 10:07  [69] Политика

Фото: с сайта rsd-forum.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников VIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", который открылся 10 октября в Нижнем Новгороде. Текст приветствия опубликован на официальном сайте Кремля.

"За 10 лет работы Форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций. Отмечу, что актуальность, востребованность такого конструктивного диалога сегодня очень высока.

Поддерживаю идею организаторов изменить формат Форума, который теперь будет проводиться ежегодно. Россия разделяет лежащие в основе вашей деятельности гуманистические ценности. И конечно, готова и впредь вносить весомый вклад в достижение общих целей, связанных с совершенствованием системы подготовки спортсменов, развитием инфраструктуры, вовлечением граждан, в том числе молодёжи в орбиту массового спорта, продвижением физической культуры и здорового образа жизни. Этот позитивный открытый настрой, стремление к сотрудничеству, внимание к спорту в полной мере ощутили организаторы и гости многочисленных международных турниров, которые в последние годы проходили в России.

Уверен, что Форум даст старт новым ярким инициативам, послужит укреплению плодотворных контактов между нашими государствами, принципов взаимоуважения и доверия в мире в целом", - отмечается в приветствии.

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