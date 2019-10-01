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Бизнес

Банк "Открытие" запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП

11 октября 2019 13:56  [39] Бизнес

Банк "Открытие" запускает оплату услуг оператора связи Билайн в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Банк "Открытие" одним из первых среди российских банков предложил своим клиентам возможность осуществлять мгновенные платежи в адрес торгово-сервисных предприятий (ТСП) в системе быстрых платежей. Первым провайдером, услуги которого можно будет оплатить в СБП с помощью банка "Открытие", стал оператор сотовой связи Билайн (ПАО "ВымпелКом")", - говорится в сообщении.

Чтобы пополнить баланс своего лицевого счета в Билайн, необходимо отсканировать QR-код на сайте банка "Открытие" с помощью мобильного телефона. Реквизиты платежа автоматически будут занесены в банковское мобильное приложение, установленное на гаджете, - и клиенту останется только ввести сумму и нажать кнопку "Оплатить". В ближайшее время оплата через СБП станет доступна в мобильном приложении "Мой Билайн" (12+). В этом случае клиенту будет достаточно указать только сумму - и необходимые данные для платежа будут переданы в банк.

"Оплата товаров и услуг через СБП позволит сделать клиентский опыт в части регулярных и разовых платежей еще удобней и безопасней. Мы будем активно развивать этот сервис и в ближайшее время намерены значительно расширить перечень торгово-сервисных предприятий, услуги которых можно будет оплатить в СБП с нашей помощью", - сказал директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин.

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