"Нижегородский подрядчик благоустройства более ответственно относится к работе", - Виктор Сдобняков Общество

Заместитель главы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и ЖКХ Виктор Сдобняков рассказал Руслану Станчеву в проекте "Герои Волги" о восстановлении фонтанов, благоустройстве городских пространств, проблемах в уборке снега и их решение.

- Тема благоустройства одна из главных тем, о которой говорят жители. Все много лет мечтают о том, чтобы город был более комфортен для проживания. Настроение людей зависит, в том числе, и от того, что они видят, выходя из дверей своей квартиры. Много критики власти по поводу того, как реализуется программ благоустройства. Если последние 15 лет ничего не было, то сейчас проводится колоссальная работа по благоустройству города: парки, скверы, фонтаны, ФКГС. Начали делать много, и надо признать научились. Но вы пионеры, отсюда, наверное, и ошибки. Какие ошибки вы фиксируете и исплаваете, довольны ли своей работой и какие планы?

- У нас есть история предыдущих лет. В 2017 году было сделано четыре общественных пространства, в 2018 году – попробовали сделать восемь, получилось шесть. Глава города поставил задачу в этом году сделать 15 общественных пространств. На текущий момент сделано и открыто 12, еще четыре - в работе. И мы до конца октября их должны закончить. Кроме новых общественных пространств, кроме площади Жукова и Черного пруда, где работы должна закончиться до конца ноября. Они сейчас еще только начаты. Объем работ большой.

Первая проблема, с которой столкнулись в предыдущие годы с учетом продолжительности конкурсных процедур – это проблема позднего выхода на объекты. К примеру, сквер 1905 года начал делаться, когда практически начались заморозки. Несмотря на технические решения, которые пытались применять: подогретые песко-цементные смеси, качество работ однозначно было не высоким.

В этом году мы сделали большой упор на то, чтобы начать работы раньше. И с июня у нас подрядчики уже работали на объектах. Все конкурсные процедуры были завершены, сметы утверждены и пройдены. Это основная часть, которую должна была сделать администрация города. И она справилась. Все муниципальные контракты был разыграны, по всем территориям были выбраны подрядчики.

- Из достижений хотел бы отметить памп-трэк в Канавинском сквере, Щелоковский хутор… И все-таки есть ложка дегтя - генподрядчики, которые по ФЗ №44 попадают на площадку, но не справляются с работой. В конечном итоге житель винит во всем власть. Хотя по процедурам все было выполнено. Как обойти эту проблему?

- Первое, что мы сделали – распределили ответственность подрядчиков. У нас 30% банковская гарантия. Не выполняя обязательства, подрядчик фактически не только попадает в список недобросовестных, но еще и несет издержки в деньгах. В этом году у нас один подрядчик, который не выполнил свои обязательства. Он включен уже в реестр недобросовестных. Сейчас запущена процедура по взысканию банковской гарантии.

Все должны чувствовать ответственность. Так делать нельзя. Если ты уверен в своих силах и обладаешь соответствующими ресурсами, тогда - добро пожаловать. Мы рады, чтобы сильные подрядчики выходили на объекты и выполняли свои работы.

- Важно еще и мотивация подрядчиков, важно не только заработать, но и быть причастным к тому, как меняется город. Мне кажется, что подрядчики с нижегородскими корнями - поестественнее. А заезжие могут и похалатничать…

- Вы правы. Подрядчики, которые работают у нас из года в год, выполняя работы не только связанные с благоустройством, но еще и по дорогам, понимают, что живут в Нижнем Новгороде, и делает эту работу не только потому, что зарабатывает деньги, но и по тому, что знает - его дети будут гулять в этом сквере. Они по-другому относятся к своей работе. Ему не должно быть стыдно за ту работу, которую сделал.

- Инфраструктурные проблемы города вы знаете лучше, чем кто-либо. Но жители наши, которые прекрасно разбираются, что плохо, на всех встречах всегда говорят об одном и тоже. Одна из кричащих проблем – отсутствие ливневки в Нижнем Новгороде: Гордеевка, Ковалиха, Сенная, Печеры, Сормово. У нас везде русская Венеция. Проблема многомиллиардная и очень сложная. Но что-то же делать надо. Что делает городская администрация? Что уже начато??

- Глава города Владимир Панов поставил задачу выстроить системную, перспективную работу по решению проблем ливневой канализации. У нас с вами город протяженность и площадь которого около 440 км.кв. На них у нас приходится порядка 430 км ливневой канализации. Это мало, и в четыре раза меньше, чем необходимо. Но даже так система, которая есть, не представляет собой единую целостную систему.

У нас есть локальный участок на Автозаводе площадью около 120 км., есть 16 км участок в Сормове, 20 км. - в Московском районе. С точки зрения работы ливневой канализации задача у нее понятна. Решать ее нужно двумя вещами. Первое, думать о завтрашнем дне. Но есть и текущие работы – ее очистка. Изношенность системы канализации 90%. У нас ее практически нет.

Инженерная защита города делает все возможное, чтобы расширять участки и делает это бесконечно. Причем наиболее проблематично весной и осенью, когда идут осадки.

Вторая – системное решение, как сделать так, чтобы ливневая канализация в городе появилась. Надо сказать, что в полном объеме эта проблема не решена ни в одном городе России, включая Москву и Санкт-Петербург, несмотря на ресурс. Механизм решения понятен: первое – разработка проектная документация. Стоимость проекта порядка 20 млн рублей. Здесь тоже два решения: это может делать муниципалитет, и нужны бюджетные деньги, вторая история – концессионер.

Мы сейчас склоняемся к концессионному соглашению.

- Желающие найдутся?

- Надеемся, что да. В любом случае рассчитываем на поддержку нашей компании "Водоканал", где город основной акционер. Начата функционально работа. Подготовлены и согласованы акты технического обследования системы ливневой канализации, схемы, которые нас ждут с учетом перспективы строительства. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы выстроить финансовую модель и готовить соглашение, чтобы на следующий год мы сдвинули этот процесс.

Главные надежды на федеральные программы. Мы понимаем, что объем средств - это десятки миллиардов, где-то 30-40 млрд. рублей. Процесс десятилетний и непрерывный. Для нас важно создать систему, в рамках которой эту проблему начнем решать.

- Звучит не вдохновляюще 10 лет. Но лучше же знать, что через 10 лет, чем то, что у нас ее нет, и не будет никогда.

- Важно отметить, что ливневая канализация является не одним из объектов инженерной защиты. У нас есть и реки, соответственно есть берегоукрепительные сооружения, есть противооползневые сооружения, оползнеопасные склоны, дренажные штольни, откосные дорожки, городские пруды и гидротехнические тоннели… У нас большая инфраструктура, которая строилась давно.

- Про фонтаны еще спрошу… планируется отремонтировать 13 фонтанов, запустили 8. Соцсети бушуют – 5 не запустили. С одной стороны плохо, что они не запущены, но с другой стороны было 0 – стало 8. Фонтаны никогда не работали. С одной стороны надо радоваться, но почему-то все грустят. Почему не получилось 5 запустить в срок? И как работа будет в следующем году продолжена?

- Вы правильно говорите, что фонтаны не работали практически с 60-х годов. Работа запущена и идёт в рамках концессионного соглашения. На текущий момент из 13 фонтанов, восемь запущены. Срок окончания работ по остальным конец октября. Это первый шаг, чтобы запустить инфраструктуру, которая у нас есть. Мы сейчас прорабатываем процесс со всеми компаниями, кто работает на этом рынке в России, многие подтверждают, что срок восстановления фонтанов три месяца - это нормально.

Говорить о том, что за лето сделаем 13 фонтанов, которые встретят подсветкой на следующий год жителей, а многие уже работают – это не плохо. На следующий год – будем восстанавливать не только существующие, но и будем развивать новые направления, будет строить новые.

- Не могу обойти тему снега, которая скоро уже случится, неожиданно для власти. Все равно будут недовольные жители и неубранный снег. Как бы вы не старались. Как в этом году город готов к снегу, какая зима прогнозируется? Какие планы?

- Хорошо помогает решать проблему – информированность о ней. Информационные системы города "АнтиСнег" и "Наш Нижний" дают информацию о проблеме, и административное воздействие никто пока еще не отменял.

Работа ведется по всем направлениям. Считаем, что должны справиться. Будем стараться, лучше сделать, чем в прошлом году. Идет обновление техники, перспективная задача уходить от ручного труда.

- Была проблема с эвакуаторами и у ДУКов и у муниципальных компаний. Без эвакуаторов снег не убрать. Машины бросят недобросовестные жители, даже зная о том, что двор будут ночью чистить, и все – улица не почищена. Будут ли в этом году перекликаться эвакуаторы?

- Однозначно.