Марат Кидрачев: "У ТОСов широкий спектр работы — от оказания правовой помощи до организации праздников" Общество

Марат Кидрачев

Директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о том, зачем ТОСам нужна единая управляющая компания, как получить ресурсы на благоустройство своего двора и когда в парках Нижнего Новгорода появятся спортивные инструктора-общественники

- Значение термина "общественное самоуправление", в принципе, понятно. И все же, хотелось бы уточнить, чем именно занимается ваша организация?

- В этом году системе территориального общественного самоуправления Нижнего Новгорода исполнилось 25 лет, и уже прошло около года с тех пор, как мэр Владимир Панов поручил мне возглавить это направление. После своего рода "диагностики" была сформирована концепция структуры, координирующей деятельность всех ТОС Нижнего Новгорода.

- Сколько, кстати, их насчитывается в городе?

- На сегодняшний день в восьми районах Нижнего Новгорода действуют 62 совета ТОС.

- Я так понимаю, в состав советов входят сотрудники городской администрации и люди пенсионного возраста — по крайней мере, так дела обстоят в Канавинском районе, и это нечто вроде "соседских товариществ", которое пытаются на местах создавать что-то доброе и вечное. Удается ли это на практике?

- На самом деле, у ТОС достаточно широкий спектр работы — например, организация культурно-досуговой деятельности, различных дворовых праздников. Помимо этого, за каждым самоуправлением закреплены помещения, где проводятся занятия кружков и клубов по интересов. На базе некоторых ТОС гражданам даже оказывают правовую помощь.

- Я видел примеры такой работы — иногда действительно удачные, а иногда там есть, над чем работать. Во многом это зависит от человеческого фактора, который является определяющим даже при наличии контроля сверху. Как вам удается подбирать правильные кадры?

- Прежде всего, далеко не все нижегородцы в принципе осведомлены о существовании института ТОС. Поэтому мы начали отбор кадров с того, что развернули активную кампанию по продвижению самоуправлений в соцсетях. Второй инструмент - это мероприятия: у людей, которые на них приходят, есть потребность в самореализации. Наша задача - это формирование сообщества, участники которого будут вместе работать, будут дружить и помогать друг другу.

- И как успехи?

- Понемногу эта история раскручивается, и люди приходят. Мы видим интерес - в нашем офисе на Республиканской, 10 стали появляться и пенсионеры, и молодежь, и вообще активные граждане всех возрастов.

- Я уверен, что чаепития и различные праздники - это то, что по душе всем. Но еще больше люди нравятся благоустроенные дворы, спортивные и детские площадки - иными словами, люди хотят жить в чистом, аккуратном и приятном глазу пространстве. И этого нельзя добиться одним энтузиазмом - нужны деньги. Как тут быть, и способна ли ваша организация привлекать денежные ресурсы?

- Должен сказать, что в прошлом году на работу ТОС выделялось всего 3 млн рублей - причем 2,5 млн рублей ушло на обслуживание помещений, на базе которых эти самоуправления работают. В этом году сумма уже выросла вдвое, до 6 млн рублей - но здесь, надо отметить, моя задача, как руководителя, состоит не в том, чтобы паразитировать на бюджете, а еще и привлекать какие-то средства извне. Здесь у нас два направления - работа с бизнес-сообществом и различные грантовые конкурсы.

- Но, опять же, чтобы претендовать на грантовую поддержку, требуются квалифицированные кадры, которые справятся с подготовкой заявок. Конечно же, все заинтересованы в том, чтобы у нас был город-сад, все готовы работать, но есть бюрократические моменты, а зачастую и нежелание чиновников доводить дело до конца. Как тут быть?

- Проблема даже не столько в чиновниках, сколько в необходимости грамотного бухучета, юридического и банковского сопровождения этой истории. И мы, как автономная некоммерческая организация, как раз и берем на себя роль оператора, который готов вести такие проекты. Более того, мы подаем пример всем самоуправлениям - в городе уже есть два-три ТОСа, оформившие юрлицо и желающие бороться за финансовую помощь.

- Это во многом вопрос доверия, а ваша организация существует не так давно. Или доверие уже есть?

- Приведу несколько цифр - за прошлый год сумма грантовой поддержки, которую получили нижегородские ТОСы, едва ли превысила 200 тысяч рублей. По этому году у нас уже есть 2 млн рублей.

- Очевидно, что динамика есть, но растет и ответственность - в этом году вы нащупали карман, а в следующем с вас начнут спрашивать за результат, причем явно стоит задача объем этой грантовой поддержки наращивать. Можете дать прогноз на 2020 год?

- Мы хотим закрыть текущий год с 4 млн рублей, а в следующем году привлечь 10 млн рублей.

- Это довольно амбициозно. А что можно сделать на 10 миллионов?

- Суммы вполне хватит на то, чтобы воплотить в жизнь сразу несколько интересных проектов и растиражировать их на все районы города. Это могут быть и праздники, и какие-то другие активности - но при этом мы сможем сделать эти события по-настоящему массовыми и вовлечь в них больше людей.

- Наверное, не совсем правильно будет делить нижегородцев по районам, но наверняка где-то жители более или менее активны. Каковы ваши наблюдения на этот счет?

- Я думаю, что на среднем уровне работают все. Безусловно, в некоторых ТОС к этому подходят более творчески и с большим энтузиазмом, но это зависит и от того, насколько грамотно подобрана команда. Мне кажется, в этом и состоит основная задача руководителей этих сообществ. Один человек может выполнить определенный объем работы, но когда вместе собираются пять, десять, пятнадцать энтузиастов, то, согласитесь, работа выходит на совершенно иной качественный уровень. Именно поэтому появилась идея запустить специальную образовательную программу - она, кстати, успешно действует на базе Высшей школы экономики в Москве.

- Очевидно, учиться чему-то новому никогда не поздно. К слову, есть еще один федеральный тренд, который связан с вовлечением людей старшего поколения в занятия спортом.

- Проводите ли вы какие-то акции, и, если да, насколько активно участвуют в них жители?

- Ни для кого не секрет, что Нижегородскую область пока сложно назвать регионом долгожителей, и, конечно, спортивные акции нам нужны, на них есть запрос. С детьми все достаточно просто - есть много спортивных секций, детско-юношеских спортивных школ, даже дворовых команд. Именно поэтому сейчас, как мне кажется, необходимо в большей степени сосредоточиться на создании условий для старшего поколения.

- И что предлагаете вы?

- Пока мы используем уже существующие программы - например, у Лиги здоровья наций есть программа "Здоровый муниципалитет", в рамках которой есть разные проекты. Это могут быть "маршруты здоровья" в городских парках - специальные дорожки, предназначенные для спортивной ходьбы. Вариантов много.

- Вы думаете, это будет востребовано?

- Сделать это направление востребованным - задача инструкторов-общественников, которых мы как раз готовим. А они уже займутся организацией сезонных спортивных мероприятий - первые пробы мы планируем этой зимой. Чем раньше начнется эта работа, тем лучше.