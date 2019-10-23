Сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени" открылась в Нижнем Новгороде Общество

Сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени" открылась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионал ног правительства.

В сообщении говорится, что за январь-сентябрь 2019 года в Нижегородской области на 10,2 % выросло производство пищевой продукции. Стоит отметить, что за 9 месяцев этого года увеличились объемы производства молока - на 157,1 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов - на 34,7 тыс. тонн, колбасных изделий - на 28,2 тыс. тонн, творога - на 7,7 тыс. тонн, сливочного масла - на 3,6 тыс. тонн, кондитерских изделий – 34,6 тыс. тонн, кетчупов и соусов томатных - на 13,1 тыс. тонн.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рост продукции позволяет производителям выходить на новые рынки сбыта, в том числе активно участвовать в сельскохозяйственных ярмарках. "Это дает возможность населению приобрести продукты питания напрямую от производителя, что исключает посреднические надбавки", - подчеркнул глава региона. В районах Нижегородской области и на территории Нижнего Новгорода еженедельно проводятся ярмарки выходного дня, где представлен большой перечень сельхозпродукции.

В Нижнем Новгороде на Комсомольской площади открылась сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени", где представлено более 40 предприятий АПК, фермерских и личных подсобных хозяйств области, облпотребсоюза.

Напомним, ярмарочные мероприятия пройдут с 25 по 27 октября 2019 года в Нижнем Новгороде на площади Комсомольской (перед Центром народной торговли "Комсомолка").

Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00.