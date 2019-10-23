Банк "Открытие" расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания Общество

Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка "Открытие Online" и мобильного приложения для физических лиц. Теперь пользователи систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) "Открытия" смогут оплатить услуги с помощью QR-кодов, а также сформировать необходимые справки и выписки online, сообщили в пресс-службе банка.



Возможность оплаты услуг по QR-коду позволяет моментально перевести деньги провайдеру сервиса в адрес поставщика услуг, не тратя время на заполнение реквизитов получателя платежа. Еще одной новой опцией, которая позволяет клиентам экономить время и силы, является возможность сформировать онлайн о доступном остатке и движении денежных средств на счетах на русском и английском языках, которые можно предоставить по требованию, например, в консульства иностранных государств для получения визы. При этом приходить в отделение банка для этого, теперь не потребуется.



Кроме того, в разделе программы лояльности "Друг" появилась новая вкладка "Статус выполнения условий". С помощью счетчиков, находящихся в этой вкладке, можно отследить, сколько бонусов будет зачислено в конце месяца и какие условия выполнены для получения максимального кэшбека, а именно: на какую еще сумму нужно совершить покупки по картам; на какую сумму осталось оплатить услуги в мобильном и/или интернет-банке; выполнено ли условие по ежедневному минимальному остатку на карте/погашена ли задолженность по кредитной карте минимальным платежом.



"Наша задача – сделать общение клиентов с банком максимально простым и дружелюбным. Мы постоянно улучшаем интерфейс и расширяем функционал наших сервисов ДБО, что позволяет пользователям реализовывать большинство своих ежедневных финансовых потребностей в любую минуту из любой точки планеты", - рассказал директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.



"Основой развития долгосрочных отношений с клиентом является удобство совершения платежей и других ежедневных операций. Особенно это важно, когда речь идет о таких операциях, как бюджетные платежи, которые требуют заполнения большого количества реквизитов. Благодаря запуску сервиса оплаты с помощью QR-кодов, все реквизиты платежа заполняются автоматически, так сложная операция становится простой и удобной", - пояснил начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.