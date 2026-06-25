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Общество

Надземный переход на улице Ларина могут временно закрыть из-за аварийности

25 июня 2026 13:05 Общество
Надземный переход на улице Ларина могут временно закрыть из-за аварийности

Фото: сообщество «Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Надземный переход на улице Ларина могут временно закрыть. Об этом стало известно из ответа администрации Приокского района на сообщение о состоянии лестнице в сообществе «Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

По словам автора публикации, одна из лестниц виадука находится в аварийном состоянии. Одна ступенька «уже пару лет как съехала», а вторая «вообще упала». Он также поинтересовался сроками ремонта.

В администрации Приокского района сообщили, что уже заключён муниципальный контракт на проектно-изыскательные работы. Подрядная организация проводит обследование пешеходного моста.

«По результатам обследования будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации данного моста до проведения на нем капитального ремонта», — сообщили там.

Кроме того, районная администрация намерена вынести на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям вопрос о временном закрытии моста.

Жителям рекомендовали пользоваться альтернативным маршрутом — через пешеходный переход на транспортной развязке проспекта Гагарина и улицы Ларина.

Добавим, что локальный ремонт надземного перехода на улице Ларина проводили в 2023 году. Тогда там забетонировали ступени и отремонтировали поручни.

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Теги:
Дороги Мосты Ремонт дорог
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