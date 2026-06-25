Строительство парковки на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде остановилось Общество

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Работы по возведению крытой парковки для легковых автомобилей на улице Ивлиева в Советском районе Нижнего Новгорода длительное время не ведутся. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на местных жителей.

Объект расположен напротив дома №37, корпус 1 по улице Ивлиева.

В министерстве строительства Нижегородской области сообщили, что разрешение на строительство было выдано ООО «Нижегородспецстроймонтаж» 24 апреля 2018 года. К реализации проекта приступили в 2022 году.

На данный момент смонтирован каркас здания, после чего работы были приостановлены. Территория стройплощадки огорожена.

В ведомстве добавили, что срок действия разрешения истек 24 декабря 2023 года. При этом заявлений о его продлении в адрес министерства не поступало.

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