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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате в 2030 году

25 июня 2026 11:11 Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате в 2030 году

Фото: Александр Воложанин

Всероссийская перепись населения 2030 года должна стать полностью цифровой и опираться на данные Единого регистра населения. Об этом в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил глава Нижегородстата Дмитрий Масло.

По его словам, в ближайшие годы взаимодействие с гражданами будет всё активнее переходить в электронный формат.

В основе будущей переписи планируется использовать уже имеющиеся в государственных системах сведения о населении. Гражданам останется лишь проверить корректность информации и при необходимости дополнить её.

Такой подход, отметил Дмитрий Масло, позволит сократить временные затраты на проведение переписи и снизить вероятность ошибок при обработке данных.

Изменения затронут и социально-демографические обследования. Их также планируется максимально перевести в онлайн-формат. Это позволит ускорить обработку информации и сосредоточить работу интервьюеров на контроле качества данных, а не на их сборе.

Ранее сообщалось, что более 129 тысяч дошкольников насчитывается в Нижегородской области.

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Теги:
Нижегородстат Перепись Статистика
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