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Общество

Мобильный интернет улучшили в двух селах Павловского района

25 июня 2026 11:46 Общество
Мобильный интернет улучшили в двух селах Павловского района

Фото: предоставлено МТС

Покрытие мобильной сети расширили в двух населенных пунктах в Павловском районе Нижегородской области расширили. После проведенных работ МТС обеспечила устойчивую связь и доступ к интернету в деревне Ясенцы и селе Большое Давыдово.

В Ясенцах специалисты модернизировали уже существующую инфраструктуру. После обновления оборудования сигнал стал увереннее на всех улицах, а скорость мобильного интернета выросла. В Большом Давыдове для решения проблемы со связью установили новую базовую станцию. Это позволило полностью закрыть территорию села устойчивым сигналом и устранить зоны, где раньше связь была слабой или нестабильной.

Улучшения затронули и социальные объекты: фельдшерские пункты, школы, библиотеки и здания администраций. Теперь там доступен стабильный интернет и качественная голосовая связь.

Ясенцы и Большое Давыдово — небольшие населенные пункты с активной жизнью. В конце 1990‑х — начале 2000‑х годов Ясенцы стали известны благодаря футбольной команде «Старт», которая успешно играла с коллективами из крупных городов области.

В Большом Давыдове сегодня действует храм Богоявления Господня, богослужения в котором возобновились в 2008 году. Село связано с Павловом несколькими автобусными маршрутами и остается частью активной пригородной жизни района.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов рассказал, что компания продолжает планомерно устранять «белые пятна» на карте региона. По его словам, сельские жители сегодня пользуются интернетом так же активно, как и горожане, поэтому важно обеспечивать надежную связь даже в небольших населенных пунктах.

Он добавил, что в 2026 году оборудование уже обновили в ряде сел Балахнинского, Городецкого и Ковернинского районов — в Ковригине, Шадрине, Воронине, а также в поселках Совхозный и Ковернино.

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Теги:
МТС
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