Официальную статистику в России начнут публиковать в 1,5 раза быстрее Общество

Фото: Александр Воложанин

Сроки подготовки и публикации ключевых социально-экономических показателей в ближайшие годы планируется сократить примерно в полтора раза. Об этом в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил глава Нижегородстата Дмитрий Масло.

По его словам, одна из приоритетных задач — повышение оперативности официальной статистической информации при сохранении ее достоверности. Достигаться это будет за счет развития единого цифрового пространства и более активного использования альтернативных источников данных, позволяющих получать информацию быстрее.

Кроме того, в перспективе для обработки больших массивов данных планируется применять технологии искусственного интеллекта. Это, как ожидается, позволит ускорить формирование ряда ключевых социально-экономических показателей примерно в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате в 2030 году.