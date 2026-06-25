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Общество

Карантин по бешенству вели в Ленинской Слободе в Кстове

25 июня 2026 14:09 Общество
Карантин по бешенству вели в Ленинской Слободе в Кстове

Фото: Ксения Денисова

Карантин по бешенству животных установлен на территории сельского поселка Ленинская Слобода Кстовского района Нижнего Новгорода. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, населенный пункт признан неблагополучным по бешенству. Эпизоотическим очагом определены личные подсобные хозяйства двух граждан. Там запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных (кроме вакцинированных против бешенства не менее чем за 179 дней до вывоза), их перемещение и перегруппировка, а также снятие шкур с трупов животных.

В неблагополучном пункте дополнительно запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных. Ограничен вывоз животных, кроме случаев их направления на убой или при наличии вакцинации в установленный срок. Также запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Одновременно другим указом с 17 июня 2026 года отменен карантин по бешенству в ряде муниципалитетов региона. Ограничения сняты в рабочем поселке Выездное Арзамасского округа, селах Осинки Воротынского округа, Тукай Спасского округа и Шишадеево Починковского округа.

Ранее сообщалось, что Карантин по бешенству ввели в поселке Петровский Воротынского округа.

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Теги:
Бешенство Животные Кстовский район
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