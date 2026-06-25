Нижегородские школьники пригласили Басту к себе на выпускной Общество

Фото: Александр Воложанин

Выпускники школы №3 Кстовского района Нижнего Новгорода пригласили известного рэп-исполнителя Басту к себе на выпускной 26 июня.

Видеоролик они опубликовали в социальных сетях.

«Василий Михайлович Вакуленко, мы официально приглашаем вас на наш выпускной. Будет очень круто. Приезжайте к нам 26 июня, мы ждем вас», — обратились к рэперу школьники.

Напомним, что на следующий день, 27 июня у исполнителя состоится большой сольный концерт (16+) на «Совкомбанк Арене». По этой причине в районе Стрелки будут перекрыты сразу несколько улиц, а нижегородский метрополитен продлит свою работу.

Вероятно, дети вдохновились примером своих ровесников из школы №47. Их видеообращение к певцу Сергею Лазареву не только собрало миллионы просмотров в социальных сетях, но и осуществило мечту — исполнитель приехал к выпускникам, поздравил их и исполнил для ребят песню «В самое сердце».

После официальной части торжественной линейки Сергей Лазарев пообщался с детьми и сделал фотографии с учениками, педагогами и родителями.