Экологические проекты в нижегородской нефтехимии станут главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга" Бизнес

Главной темой очередного выпуска ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" станут крупные природоохранные проекты в нижегородской нефтехимической промышленности. Об этом сообщают авторы проекта – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" сегодня, 31 октября, в 19:55. Повтор можно посмотреть в субботу, 2 ноября, в 12:55.

Также в числе тем выпуска – первый в Нижнем Новгороде хакатон по цифровизации в ЖКХ, тренинг по управлению сотрудниками и бизнес-приключение нижегородских предпринимателей в Стамбуле.

Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

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