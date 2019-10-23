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Бизнес

Экологические проекты в нижегородской нефтехимии станут главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"

31 октября 2019 09:58  [24] Бизнес

Главной темой очередного выпуска ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" станут крупные природоохранные проекты в нижегородской нефтехимической промышленности. Об этом сообщают авторы проекта – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" сегодня, 31 октября, в 19:55. Повтор можно посмотреть в субботу, 2 ноября, в 12:55.

Также в числе тем выпуска – первый в Нижнем Новгороде хакатон по цифровизации в ЖКХ, тренинг по управлению сотрудниками и бизнес-приключение нижегородских предпринимателей в Стамбуле.

Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

СПРАВКА:

"Бизнес News. Время зарабатывать" - новости экономики и бизнеса Нижегородской области, аналитика, обзоры разных сегментов рынка, лучшие книги для бизнеса и многое другое. Интернет-версия – деловой портал "Бизнес News. Время зарабатывать" на сайте.

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